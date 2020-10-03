«Милота зашкаливает»: Рудковская показала, как Гном Гномыч кормит братика

https://static.news.ru/photo/a13a7a04-05a4-11eb-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская показала, как её третий сын Александр кормит новорождённого братика.

Светская львица опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как Гном Гномыч возится с Арсением.

Милота зашкаливает, — написала Рудковская под видео.

Александр Плющенко признался, что ему не сложно ухаживать за младенцем.

Тут, главное, только бутылку подержать, — заявил маленький спортсмен.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Яна Рудковская и Плющенко снова стали родителями. У них родился сын Арсений. Малыш стал вторым сыном для пары и четвёртым для его мамы.

В конце сентября продюсер намекала на то, что в их семье скоро появится ещё один ребёнок. Рудковская рассказала о том, что долго пыталась забеременеть после рождения третьего сына Александра, но все попытки были тщетны. Отказаться от желания родить самостоятельно Яна решила благодаря Филиппу Киркорову.

Как писал NEWS.ru, 58-летний певец Виктор Рыбин рассказал, что у него родился внук. Имени малыша при этом он раскрыть не может из-за того, что его просила этого не делать мама малыша — его дочь Мария.