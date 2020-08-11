Меган Маркл объяснила своё желание скрыть крестины сына Арчи

Церемония крещения Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, прошла в частном порядке 6 июля 2019 года. На мероприятии, состоявшемся в часовне королевы в Виндзорском замке, присутствовали лишь 22 гостя.
Об этом говорится в биографической книге «Гарри и Меган. В поисках свободы», авторами которой являются эксперты Омид Скоби и Кэролайн Дюран.
По мнению биографов, Маркл стремилась защитить своего ребёнка и не позволила бы СМИ или общественности увидеть Арчи в такой особенный день. В то время супругу принца Гарри совершенно не волновало, что о ней напишут журналисты.
Те же самые люди, что оскорбляли меня, хотят, чтобы я преподнесла им Арчи на блюдечке с голубой каёмочкой. Беззащитный ребёнок, без титула <...> Какой в этом смысл? Пусть потребуют такое у любой матери в мире, — рассказала Маркл своей подруге.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Маркл впервые за три года не вошла в рейтинг наиболее влиятельных дам планеты по версии журнала Vogue.
Однако в список под названием «Женщины, которые ведут нас через 2020 год с дальновидностью, силой и уравновешенностью» вошла королева Великобритании Елизавета II. Британский народ оценил её поддержку во время пандемии COVID-19, а её речь, которую посмотрели более 24 млн человек, расценили как очень важный поступок.
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