Меган Маркл объяснила своё желание скрыть крестины сына Арчи

https://static.news.ru/photo/5690b488-dbd7-11ea-9471-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Церемония крещения Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, прошла в частном порядке 6 июля 2019 года. На мероприятии, состоявшемся в часовне королевы в Виндзорском замке, присутствовали лишь 22 гостя.

Об этом говорится в биографической книге «Гарри и Меган. В поисках свободы», авторами которой являются эксперты Омид Скоби и Кэролайн Дюран.

По мнению биографов, Маркл стремилась защитить своего ребёнка и не позволила бы СМИ или общественности увидеть Арчи в такой особенный день. В то время супругу принца Гарри совершенно не волновало, что о ней напишут журналисты.

Те же самые люди, что оскорбляли меня, хотят, чтобы я преподнесла им Арчи на блюдечке с голубой каёмочкой. Беззащитный ребёнок, без титула <...> Какой в ​​этом смысл? Пусть потребуют такое у любой матери в мире, — рассказала Маркл своей подруге.

Как уточняет «Экспресс газета», решение Маркл вызвало бурю негодования со стороны общественности — в социальных сетях появилась лишь пара фотографий, сделанных уже после церемонии.

Ранее NEWS.ru писал, что Маркл впервые за три года не вошла в рейтинг наиболее влиятельных дам планеты по версии журнала Vogue.

Однако в список под названием «Женщины, которые ведут нас через 2020 год с дальновидностью, силой и уравновешенностью» вошла королева Великобритании Елизавета II. Британский народ оценил её поддержку во время пандемии COVID-19, а её речь, которую посмотрели более 24 млн человек, расценили как очень важный поступок.