Мария Кожевникова родила четвертого сына: почему не замужем, кто отец

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова сообщила в соцсетях, что родила четвертого ребенка. Судя по голубому цвету родильной бирки на опубликованном снимке, это снова мальчик. Какие еще подробности известны?

«Четыре раза мама! Добро пожаловать! Любовь и благодарность», — написала звезда «Универа» в микроблоге.

Что известно о беременности и родах Кожевниковой

О четвертой беременности 38-летняя Мария Кожевникова сообщила уже на позднем сроке, 30 августа, в десятилетнюю годовщину венчания с возлюбленным, бизнесменом Евгением Васильевым.

Пол новорожденного до последнего не был известен. После родов звезда «Универа» не стала держать интригу и сразу сообщила, что стала мамой в четвертый раз. Судя по голубой бирке на руке ребенка, у нее снова родился мальчик.

Кожевникова рассказывала, что четвертая беременность прошла спокойно, однако она сильно набрала в весе. По этой причине актрисе пришлось сесть на строгую диету.

«Со вторым ребенком я превысила 100 кг. Мне даже ставили диагноз „сахарный диабет“, результаты анализов показывали пограничную цифру. Поэтому каждую беременность я сильно поправляюсь, причем очень странно. До шестого месяца ни одного грамма не прибавляется, а после идет сумасшедший набор веса. В четвертую беременность я исключила все, что связано с повышенным индексом инсулина, сахара», — признавалась она aif.ru.

При этом Кожевникова подчеркнула, что в связи с появлением четвертого ребенка не планирует уходить в декретный отпуск надолго. В ближайшее время она собирается вернуться на экраны.

«Мне часто пишут: „Мария, мы ждем, ну когда?“ Я очень люблю своих зрителей и обязательно их удивлю новой ролью. Очень надеюсь осуществить это в следующем году», — рассказала актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Вызов» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Вызов» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Бюро магических услуг» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Бюро магических услуг» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Мария Кожевникова на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог — 2» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог — 2» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Иваном (справа) и Максимом на премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Иваном (справа) и Максимом на премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Ваней в особняке Спиридонова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Ваней в особняке Спиридонова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Мария Кожевникова с сыновьями на новогоднем празднике для детей в Российской академии наук Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Мария Кожевникова с сыновьями на новогоднем празднике для детей в Российской академии наук Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Актриса Мария Кожевникова со своим сыном на премьере семейного фэнтези «Домовой» Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Актриса Мария Кожевникова со своим сыном на премьере семейного фэнтези «Домовой» Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Актриса Мария Кожевникова во время премьерного показа в кинотеатре «Москва» фильма «Собибор» Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Актриса Мария Кожевникова во время премьерного показа в кинотеатре «Москва» фильма «Собибор» Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова на открытии интерактивного музея «Алисиум» Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова на открытии интерактивного музея «Алисиум» Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере спектакля «Сказка о царе Салтане» Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере спектакля «Сказка о царе Салтане» Фото: Максим Блинов/РИА Новости Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере фильма «Кролик Питер — 2» Фото: Максим Блинов/РИА Новости Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере фильма «Кролик Питер — 2»

Кто муж Кожевниковой

Мария Кожевникова впервые представила своего избранника в 2013 году. Им оказался бизнесмен Евгений Васильев. Вскоре пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Актриса и предприниматель воспитывают троих сыновей, но они до сих пор официально не узаконили брак.

«У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности», — объясняла Кожевникова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Кто еще из звезд недавно стал матерью

В июле экс-солистка группы «Тату» Лена Катина родила второго сына в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Мальчика назвали Демьяном.

«Сегодня, 11 июля, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей жене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня», — написал супруг Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, в соцсетях.

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук в августе показала сына, родившегося у них с супругом, оператором Сергеем Харченко, при помощи суррогатной матери. Бондарчук раскрыла, что наследник появился на свет еще полгода назад.

«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — сообщила модель в микроблоге.

27 августа старшая дочь актеров Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия родила мальчиков-близнецов в США. Вместе с мужем Петром Грищенко Анастасия также воспитывает пятилетнего сына Петю.

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