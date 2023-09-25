38-летняя Кожевникова родила четвертого ребенка: фото актрисы с детьми

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере фильма «Кролик Питер 2»

38-летняя актриса Мария Кожевникова сообщила в соцсетях, что родила четвертого ребенка. Судя по голубому цвету родильной бирки на опубликованном фото, это снова мальчик. Вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым Кожевникова уже воспитывает троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.

Кожевникова сообщила о четвертой беременности в августе 2023 года: как раз тогда они с мужем отмечали 10-ю годовщину свадьбы. Однако ни срок, ни пол будущего ребенка еще не был известен.

Мария Кожевникова прославилась на всю страну ролью Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Затем актриса вошла в состав Госдумы и была депутатом.

Фото Марии Кожевниковой — в галерее NEWS.ru.