38-летняя актриса Мария Кожевникова сообщила в соцсетях, что родила четвертого ребенка. Судя по голубому цвету родильной бирки на опубликованном фото, это снова мальчик. Вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым Кожевникова уже воспитывает троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.
Кожевникова сообщила о четвертой беременности в августе 2023 года: как раз тогда они с мужем отмечали 10-ю годовщину свадьбы. Однако ни срок, ни пол будущего ребенка еще не был известен.
Мария Кожевникова прославилась на всю страну ролью Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Затем актриса вошла в состав Госдумы и была депутатом.
Фото Марии Кожевниковой — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Кожевникова на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог 2»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Иваном (справа) и Максимом на премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Ваней в особняке Спиридонова
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Мария Кожевникова с сыновьями на новогоднем празднике для детей в Российской академии наук
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Актриса Мария Кожевникова со своим сыном на премьере семейного фэнтези «Домовой»
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Актриса Мария Кожевникова во время премьерного показа в кинотеатре «Москва» фильма «Собибор»
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова на открытии интерактивного музея «Алисиум»
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере сказочного блокбастера «Конек-Горбунок»