38-летняя актриса Мария Кожевникова сообщила в соцсетях, что родила четвертого ребенка. Судя по голубому цвету родильной бирки на опубликованном фото, это снова мальчик. Вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым Кожевникова уже воспитывает троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.

Кожевникова сообщила о четвертой беременности в августе 2023 года: как раз тогда они с мужем отмечали 10-ю годовщину свадьбы. Однако ни срок, ни пол будущего ребенка еще не был известен.

Мария Кожевникова прославилась на всю страну ролью Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Затем актриса вошла в состав Госдумы и была депутатом.

Фото Марии Кожевниковой — в галерее NEWS.ru.

Актриса Мария Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Вызов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Вызов»

Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Бюро магических услуг»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Бюро магических услуг»

Актриса Мария Кожевникова на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Кожевникова на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла

Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог 2»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог 2»

Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Иваном (справа) и Максимом на премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Иваном (справа) и Максимом на премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Ваней в особняке Спиридонова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Ваней в особняке Спиридонова

Мария Кожевникова с сыновьями на новогоднем празднике для детей в Российской академии наук

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мария Кожевникова с сыновьями на новогоднем празднике для детей в Российской академии наук

Актриса Мария Кожевникова со своим сыном на премьере семейного фэнтези «Домовой»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актриса Мария Кожевникова со своим сыном на премьере семейного фэнтези «Домовой»

Актриса Мария Кожевникова во время премьерного показа в кинотеатре «Москва» фильма «Собибор»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актриса Мария Кожевникова во время премьерного показа в кинотеатре «Москва» фильма «Собибор»

Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова на открытии интерактивного музея «Алисиум»

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова на открытии интерактивного музея «Алисиум»

Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере сказочного блокбастера «Конек-Горбунок»

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере сказочного блокбастера «Конек-Горбунок»

Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере спектакля «Сказка о царе Салтане»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Мария Кожевникова с детьми на премьере спектакля «Сказка о царе Салтане»