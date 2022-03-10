Лоза рассудил заочный конфликт Пугачёвой и священника Ткачёва

Российский музыкант Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru рассудил заочный конфликт в соцсетях между певицей Аллой Пугачёвой и священником Андреем Ткачёвым. Последний накануне заявил, что исполнительница «навсегда покинула Россию» на фоне событий вокруг Украины. В ответ Примадонна отметила, что уехала за границу на отдых и лечение, и опровергла слухи о том, что не вернётся в РФ. Лоза подчеркнул, что дискуссия Пугачёвой и Ткачёва похожа на состязание боксёров разных весовых категорий.

В боксе не выпускают на ринг людей разных весовых категорий, это глупо. Во-вторых, даже на ринг не выпустят людей из разных видов спорта: шахматист против саночника — это же глупость, верно. Поэтому сам конфликт этот неестественен. Он — священник, она — певица, у них разные аудитории. Сейчас, в данный момент, Ткачёва слушают больше, чем Пугачёву. Он актуален и говорит нужные вещи, её начинают переводить в разряд экс-звёзд. В данный момент она не является человеком, формирующим общественное мнение, а он — является. Поэтому какой между ними конфликт? Она сказала — он пожал плечами, и наоборот, — рассудил Лоза.

Слухи о том, что Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула РФ на частном джете и улетела в Израиль, появились несколько дней назад. Лучшая подруга певицы художница Алина Редель и концертный директор Примадонны Елена Чупракова отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможной эмиграции артистки.

NEWS.ru сообщал, что на фоне событий вокруг Украины Россию покинули сразу несколько деятелей культуры — телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны. Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим РФ в последние две недели. По мнению парламентария, их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».

Покинувшие на фоне западных санкций Россию артисты — «трусы», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя решение многих отечественных артистов уехать из страны, в том числе и в Израиль. Парламентарий подчеркнул, что знаменитости рискуют лишиться «места на сцене и на экране» в случае возвращения. Политик отметил, что еврейское государство не присоединилось «к оголтелым» рестрикциям против РФ, а также готово «предоставлять гражданство и кров репатриантам».