Лобода как символ украинской власти — ни ума, ни принципов

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Светлана Лобода

Намедни очередной уехавший артист дал заднюю и косвенно намекнул, что хочет вернуться. Есть, правда, один нюанс, артист этот — Лобода, уехала она с Украины, а вернуться хочет к россиянам в плейлисты.

Да, та самая Лобода, которая довольно громко порвала связи с Россией, хлопнула дверью и заявила, что больше никогда не будет петь на русском, теперь решительно переобулась. Язык, мол, российским властям не принадлежит, по фронтам не курсирует, Авдеевку не берет, а на украинском петь трудно — «русскоязычные слушатели не понимают».

Последний «аргумент» особенно прекрасен и демонстрирует либо абсолютную неадекватность спикера, либо абсолютное же непонимание своей аудитории. Ну а что, ни для кого не секрет, все прекрасно знают, что россияне обожают песни на украинском. Любили треки «Воплей Видоплясова», отжигали на корпоративах под Верку Сердючку (и делали бы это и сейчас, но любители написать четыре миллиона доносов не дремлют — я про те случаи, когда бдительные граждане вызывали наряд полиции в места, где распевали соответствующие песни), да и «Океан Эльзы» слушали до момента, пока солист группы совсем уж не «уехал» на теме политики.

В общем, все эти сказки, что россияне не понимают украинских песен, а потому не слушают их — бред. Хотя чего еще ждать от артистки, которая вещает о некоем своем «масштабе личности». Ну да, ну да, мы видим эти масштабы — женщина на два года уехала из России, тут ее благополучно забыли, и она робко и глупо закидывает удочки.

И в этом Светлана Лобода — плоть от плоти, кровь от крови украинской власти, она ее странным образом символизирует. Хотя почему странным? Там ведь и президент такой же — артист за гроши россиян.

И можно было бы возразить, мол, чего такого, артисты зарабатывают внимание публики — надо понять деву. И я бы согласился, посочувствовал и пожалел бы, но ведь Светлана Лобода после начала СВО добровольно, громко и с пафосом заявила, что хрен когда споет на русском, отныне только «державною мовою» (россияне, по мнению Светланы, эту фразу не поймут). И вот те нате.

Верность своим принципам — достойная вещь, это то, за что уважают врага, почему жмут руку сопернику и находят общий язык за столом переговоров. Собственно, наличие принципов вообще указывает на то, стоит ли с человеком договариваться или он тебя завтра за пайку сухого корма прирежет, а за две пайки, наоборот, твоей собакой станет.

Лобода не первая из украинского истеблишмента (уж простите, но буду относить ее к таковому, раз у них президент того же толка), кто сейчас начал менять свою позицию. Как и все остальные «переобувальщики», сделала она это максимально глупо, пытаясь не напоминать о громком «разводе» двухлетней давности.

Но мы-то и так забыли. Лободу. Но спасибо, что она нам напомнила, что с той стороны вести переговоры с локальными элитами бессмысленно — у них нет ни ума, чтоб признать ошибки, ни принципов, а значит, и мнение их неважно.

Читайте также:

Пугачева, русский язык, психотерапия: о чем сказала Лобода в новом интервью

Лобода объяснила, почему будет петь на русском языке

Светлана Лобода болтается как «цветок в проруби»: как же так вышло?