Лещенко песней поблагодарил лечивших его от коронавируса врачей

Певец Лев Лещенко, переболевший коронавирусом COVID-19, поблагодарил лечивших его врачей песней. Он подчеркнул, что применяемые к врачам метафоры последнего времени — такие как фронт, передовая, самопожертвование — являются не преувеличенной правдой.
Музыкант отметил, что в последнее время появилось немало стихов и песен о медицинских работниках. Один из текстов, как оказалось, прислали и ему. Песня будет готова уже в ближайшие дни, но «прекрасный совершенно припев» Лещенко всё-таки
И спешат на помощь к нам не небожители.
Просто люди, чья работа — доброта.
Люди в белом — наши ангелы-хранители,
Верноподданные Красного Креста.
Лещенко заверил, что помнит поимённо каждого врача, который был причастен к его лечению. Он поблагодарил их всех.
По словам певца, несмотря на два дня реанимации, он достаточно легко перенёс болезнь и не был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Теперь же музыкант стал более внимательно относиться к своему здоровью. Если раньше подобные «мысли носили такой вневременной характер», то теперь отношение к этому изменилось, признался Лещенко.
О госпитализации певца с подозрением на коронавирус стало известно 24 марта. Он был направлен в медицинский центр в Коммунарке. Сразу после поступления в клинику состояние певца ухудшилось, его перевели в реанимацию. О том, что Лещенко исцелился и выписан из больницы, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель 6 апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен