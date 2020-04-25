Лещенко песней поблагодарил лечивших его от коронавируса врачей

https://static.news.ru/photo/35fae574-87b1-11ea-8ba3-fa163e074e61_660.jpg

Певец Лев Лещенко, переболевший коронавирусом COVID-19, поблагодарил лечивших его врачей песней. Он подчеркнул, что применяемые к врачам метафоры последнего времени — такие как фронт, передовая, самопожертвование — являются не преувеличенной правдой.

Музыкант отметил, что в последнее время появилось немало стихов и песен о медицинских работниках. Один из текстов, как оказалось, прислали и ему. Песня будет готова уже в ближайшие дни, но «прекрасный совершенно припев» Лещенко всё-таки озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».

И спешат на помощь к нам не небожители.

Просто люди, чья работа — доброта.

Люди в белом — наши ангелы-хранители,

Верноподданные Красного Креста.

Лещенко заверил, что помнит поимённо каждого врача, который был причастен к его лечению. Он поблагодарил их всех.

По словам певца, несмотря на два дня реанимации, он достаточно легко перенёс болезнь и не был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Теперь же музыкант стал более внимательно относиться к своему здоровью. Если раньше подобные «мысли носили такой вневременной характер», то теперь отношение к этому изменилось, признался Лещенко.

О госпитализации певца с подозрением на коронавирус стало известно 24 марта. Он был направлен в медицинский центр в Коммунарке. Сразу после поступления в клинику состояние певца ухудшилось, его перевели в реанимацию. О том, что Лещенко исцелился и выписан из больницы, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель 6 апреля.