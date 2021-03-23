Летучая рассказала о тяжёлых последствиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/b100a91a-8c5c-11eb-83b1-96000091f725_660.jpg Елена Летучая Фото: instagram.com/elenapegas/

Елена Летучая рассказала, как до сих пор не может справиться с тяжёлыми последствиями коронавируса. Болезнь длилась месяц и телеведущая до сих пор не может после неё восстановиться.

Летучая пожаловалась, что так и не пришла в себя окончательно, её долго мучила сильная усталость.

Не просто не могла заниматься спортом, трудно оказалось делать даже элементарную зарядку по утрам. И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии, — описала своё самочувствие телеведущая изданию «7 дней».

По словам ведущей, силы у неё заканчивались посреди дня, возникало ощущение, что будто садится батарейка. Летучая отметила, что речь всё-таки идёт о неизвестной болезни и никто не знает, как после неё восстанавливаться. Ведущая страдала от бессонницы и поплатилась нервной системой, у неё сбился сон.

И я не могла даже смотреть фильмы на компьютере, потому что всё время чувствовала какую-то тревогу. Я рада, что сейчас она постепенно уходит, — отметила Елена Летучая.

Чтобы прийти в себя, ведущая ездила на лечение в Испанию, где прошла множество оздоровительных процедур. В Москве же, чтобы избавиться от последствий инфекции, Летучей пришлось пройти курс гормонотерапии, после чего она поправилась на два-три лишних килограмма. Сейчас ведущей удалось избавиться от лишнего веса и она приходит в себя, благодаря стараниям местных специалистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самая главная составляющая бьюти-рутины — это питание, считает телеведущая Елена Летучая. Она призналась, что всегда была сладкоежкой, но научилась «обманывать» организм.