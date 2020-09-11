16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Фанаты осудили Тимати за расставание с Решетниковой

19:03, 11 сентября 2020
Тимати Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

После расставания Тимати с моделью Анастасией Решетниковой на исполнителя обрушилась волна критики. Поклонники рэпера считают, что он должен одуматься и вернуться к матери своего малолетнего сына.

Дискуссия о дальнейшей судьбе певца развернулась прямо на его страничке в Instagram.

«Тим, почему Настю бросил?! Хорошая ведь девочка. Всю жизнь перебирать будешь?»; «Ваш сын будет брать с вас пример, вы для него должны быть беспрекословным авторитетом»; «Никогда нигде не писала, но простите, вам расходиться нужно не с Анастасией, а со своей мамой», пишут разгневанные пользователи.

Ранее пользователей Сети возмутила реакция матери Тимати Симоны Юнусовой на расставание сына с Решетовой. По мнению фанатов пары, она добилась своего, ведь долгие годы она буквально «выживала» невестку. Именно мама рэпера является виновницей расставания влюблённых, заявили поклонники певца.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru. 

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео