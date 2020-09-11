Фанаты осудили Тимати за расставание с Решетниковой

После расставания Тимати с моделью Анастасией Решетниковой на исполнителя обрушилась волна критики. Поклонники рэпера считают, что он должен одуматься и вернуться к матери своего малолетнего сына.
Дискуссия о дальнейшей судьбе певца
«Тим, почему Настю бросил?! Хорошая ведь девочка. Всю жизнь перебирать будешь?»; «Ваш сын будет брать с вас пример, вы для него должны быть беспрекословным авторитетом»; «Никогда нигде не писала, но простите, вам расходиться нужно не с Анастасией, а со своей мамой», пишут разгневанные пользователи.
Ранее пользователей Сети возмутила реакция матери Тимати Симоны Юнусовой на расставание сына с Решетовой. По мнению фанатов пары, она добилась своего, ведь долгие годы она буквально «выживала» невестку. Именно мама рэпера является виновницей расставания влюблённых, заявили поклонники певца.
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