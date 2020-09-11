Фанаты осудили Тимати за расставание с Решетниковой

Фото: timatiofficial/instagram.com

Пользователей Сети возмутила реакция матери Тимати Симоны Юнусовой на расставание сына с моделью Анастасией Решетовой. По мнению фанатов пары, она добилась своего, ведь долгие годы она буквально «выживала» невестку. Симона, которая всегда очень активна в соцсетях, опубликовала на своей странице видео своей внучки Алисы, дочери Тимати от модели Алёны Шишковой.

Видео-визитка домашнего розлива. Алиса Тимуровна — четыре года, — подписала публикацию мама певца. В ролике Алиса увлечённо рассказывает о своих занятиях балетом, гимнастикой, о любви к играм и пианино. Подписчики...