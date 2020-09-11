Мать Тимати разгневала Сеть реакцией на разрыв рэпера с Решетовой

https://static.news.ru/photo/6ba2244a-f43e-11ea-8c38-fa163e074e61_660.jpg Симона Юнусова Фото: simona280/instagram.com

Пользователей Сети возмутила реакция матери Тимати Симоны Юнусовой на расставание сына с моделью Анастасией Решетовой. По мнению фанатов пары, она добилась своего, ведь долгие годы она буквально «выживала» невестку. Симона, которая всегда очень активна в соцсетях, опубликовала на своей странице видео своей внучки Алисы, дочери Тимати от модели Алёны Шишковой.

Видео-визитка домашнего розлива. Алиса Тимуровна — четыре года, — подписала публикацию мама певца.

В ролике Алиса увлечённо рассказывает о своих занятиях балетом, гимнастикой, о любви к играм и пианино. Подписчики женщины обрушились на неё с гневной критикой, поле чего она временно закрыла возможность оставлять комментарии на странице.

«Ну что, Симона, добились своего? Тимур и Анастасия расстались. Рады?»; «А Симона открыла праздничное шампанское, которое хранила все эти годы!», «Оба внука будут расти в неполных семьях. Тимати сделала маменькиным сынком», пишут разочарованные пользователи.

По мнению фанатов Решетовой, именно мама рэпера является виновницей расставания влюблённых.

Всё просто, Тимати уже женат... на маме, — написал один из юзеров.

Ранее Симона не раз говорила, что одинаково относится к Решетовой и Шишковой, однако в своём Instagram она публиковала в основном снимки с бывшей девушкой рэпера и его дочерью Алисой.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.