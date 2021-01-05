https://static.news.ru/photo/5456ba30-5195-11eb-ac6d-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Экс-супругу покойного народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую заподозрили в новом романе. Поводом послужило её фото с пляжа Ривьера в Сочи, которое она опубликовала в Instagram, дополнив нежным признанием.

Краски мира прекрасны. Самое невероятное Рождество в моей жизни, — подписала фото пианистка.

Это высказывание заинтриговало подписчиков, но на вопрос, кто стал автором живописного снимка, Цымбалюк-Романовская так и не ответила. Несмотря на эту скрытность, поклонники высказали ей массу комплиментов, отметив, что она заметно помолодела и «расцвела».

Как писал NEWS.ru, ранее Цымбалюк-Романовская опубликовала архивное фото с Арменом Джигарханяном. Также она предложила своим подписчикам написать, как они понимают анекдот, который очень любил Джигарханян: «Парикмахер Рабинович повесился и оставил предсмертную записку: „Всех не переброешь“». Одна из её поклонниц предположила, что это анекдот про тех, кто мешает жить, и пианистка с ней согласилась. Но многие подписчики третьей жены Джигарханяна просто восхитились запечатлённым на фото моментом и пожелали Цымбалюк-Романовской счастья в новом году.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения. Медсестра, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что артист поступил к больницу в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал. Джигарханян не понимал, где он находится, сколько сейчас времени, и не осознавал, что врачи хотят помочь ему. Медсестра уверяет, что последние полгода актёр провёл в «страшных муках», так как пролежни у него были «на спине и даже на пятках».