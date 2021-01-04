Цымбалюк-Романовская поделилась фото со счастливым Джигарханяном

https://static.news.ru/photo/bd925b20-4e9e-11eb-a52f-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала архивное фото с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном и рассказала один из его любимых анекдотов.

Эту фотографию мы очень любили, — подписала она фото в Instagram.

Цымбалюк-Романовская также предложила своим подписчикам написать, как они понимают анекдот, который очень любил Джигарханян: «Парикмахер Рабинович повесился и оставил предсмертную записку: „Всех не переброешь“».

Одна из её поклонниц предположила, что это анекдот про тех, кто мешает жить, и пианистка с ней согласилась. Но многие подписчики третьей жены Джигарханяна просто восхитились запечатлённым на фото моментом и пожелали Цымбалюк-Романовской счастья в новом году.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения.

Ранее медсестра клиники, где умер артист, рассказала, что вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова не приехала в больницу, узнав о смерти актёра.

Другая медсестра, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что артист поступил к больницу в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал. Джигарханян не понимал, где он находится, сколько сейчас времени, и не осознавал, что врачи хотят помочь ему. Медсестра уверяет, что последние полгода актёр провёл в «страшных муках», так как пролежни у него были «на спине и даже на пятках», писал NEWS.ru.