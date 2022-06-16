«Черная королева» вызвала Бузову на бой по правилам MMA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте «Вот она я!» в Крокус Сити Холл

Российская певица африканского происхождения Julia Bura' изъявила желание провести кулачный бой с артисткой Ольгой Бузовой. Вызов ей она бросила на одной из конференций поп-промоушена MMA Arena.

Как отметила Джулия, ранее она записывала дисс (песня, основной целью которой является словесная атака) на Бузову, однако не в силах терпеть она заявила о намерении сразиться с артисткой на ринге.

Я писала на Бузову дисс, но посмотрев, что здесь происходит, я понимаю, что вызывать нужно только на бой. Поэтому я, черная королева, черная пантера, Джулия Бура, вызываю тебя, Ольга Бузова, на бой. И если ты не испугаешься и выйдешь отстоять честь настоящей пантеры, то я тебя замочу здесь, — объявила певица.

Стоит уточнить, что поп-MMA бои представляют из себя сражения на ринге, в которых участвуют известные блогеры, артисты, певцы и шоумены. Неизменной составляющей подобных поединков являются предварительные конференции, в ходе которых участники вступают в словесную перепалку. В последние годы они набрали в России популярность — на арене уже побывали Никита Джигурда, Виталий Милонов, Отар Кушанашвили, Николай Соболев.

Ранее певица Ольга Бузова предупредила своих поклонников об отъезде из России. В своем Telegram-канале она написала, что покинет страну на полтора месяца.