Целил в Собчак, а унизил себя: зачем Шнуров снял клип «Шмарафон»

В Сети разгорелся скандал, который рискует поставить крест на давней дружбе музыканта Сергея Шнурова с телеведущей Ксенией Собчак и её бывшим мужем актёром Максимом Виторганом. Экс-супруги уже отреагировали на оскорбительное видео группы «Ленинград» под названием «Шмарафон»: их слова значат больше, чем просто обида на музыканта, — они явно разочарованы в нём. Кого на самом деле унизил Шнур своим клипом и что ответили ему Виторган и Собчак — в материале NEWS.ru.

Скандальный клип «Шмарафон»: о чём видео

Новый клип «Шмарафон» лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров выпустил в Сети в ночь с 1 на 2 февраля. Формальным поводом к появлению видео, судя по его названию, стало заявление Ксении Собчак о планах начать продавать собственные марафоны в Интернете. Многие в Сети осудили её за это: новому бизнес-проекту светской львицы предшествовало её же громкое расследование об инфоцыганах, разоблачавшее, в частности, Елену Блиновскую.

Скриншот клипа «Шмарафон» xenia_sobchak/instagram.com

Песню в клипе «Шмарафон» исполняет солистка коллектива Зоя. Она сидит верхом на игрушечной лошади и называет Ксению Собчак «клячей» со «слезшим тефлоном», шутит по поводу смертельной аварии с участием телеведущей под Сочи («Подумаешь, убила. Спешила ж по делам») и сомневается в том, что отцом единственного сына Собчак является Виторган, намекая на её предшествующую связь с экс-руководителем департамента культуры Москвы Сергеем Капковым.

Ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган, — поётся в песне Сергея Шнурова.

Что Собчак и Виторган ответили Шнуру про сына

В ответ на этот оскорбительный клип Ксения Собчак заявила в Instagram, что Сергей Шнуров потерял (она употребила более крепкий глагол, означающий упущенные возможности) всё. Она в шутку призвала музыканта «слезть с кефира», хорошенько выпить, пробудив прежний талант.

Ксения Собчак Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках, — написала Ксения Собчак.

Напоследок телеведущая назвала Сергея Шнурова «опустившимся питерским алкашом».

Максим Виторган тоже остался в недоумении от нового творения Шнура. Особенно актёра задели подозрения в том, что он является отцом общего с Собчак пятилетнего сына Платона.

Максим Виторган Сергей Булкин/NEWS.ru

Серёжа, ты что, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ты серьёзно, чувак? Мы знакомы с тобой около 20 лет. Я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием «„Ленинград“ — лучший корпоратив», — напомнил Максим Виторган.

Актёр отметил, что Шнуров был первым хулиганом его поколения, а теперь «выродился». И в завершение пожелал лидеру «Ленинграда» «стареть если не красиво, то хотя бы чуть-чуть с достоинством».