Собчак назвала «омикрон» «прививкой для антиваксеров»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Pres

Пётр Красилов, известный по сериалу «Не родись красивой» привёл фанатов в ужас изрядным излишним весом. В таком виде он появился на шоу Татьяны Устиновой «Мой герой» на ТВЦ.

Красилова не зовут в кино, но зато он востребован в театре. Актёр считает, что режиссёры не зовут его в кино из-за значительных перемен во внешности. Просто когда-то давным-давно, лет пять...