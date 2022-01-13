Собчак назвала «омикрон» «прививкой для антиваксеров»

Ксения Собчак призвала подписчиков не бояться нового штамма «омикрон», к которому приготовились уже большинство регионов России, потому что он «легко протекает». Телеведущая крайне легкомысленно высказалась о новой штамме коронавируса в комментариях под одним из своих постов.
Одна из подписчиц выразила свою тревогу высоким ростом заболеваемости «омикроном» и посетовала, что российские антиваксеры не понимают серьёзности происходящего.
В Лондоне за декабрь у меня переболели процентов 70 друзей. Только что вернулась из Швейцарии — там каждый второй знакомый. Улетала из Америки — тоже почти все болеют. И только российские антиваксеры до сих пор не верят в серьёзность происходящего, — написала подписчица.
В ответ Собчак авторитетно заявила, что женщина ошибается.
Всё не так. Этот «омикрон», как прививка для антиваксеров. Болеют все очень легко. Смертность нулевая почти, — заверила поклонницу телеведущая.
Ранее сообщалось, что рекордный рост госпитализации детей с новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрирован в США. Число пациентов выросло на 165% по сравнению с последней неделей 2021 года. Такие данные приводят государственные Центры по контролю и профилактике заболеваемости.