В США зарегистрирован рекордный рост госпитализации детей с «омикроном»

Рекордный рост госпитализации детей с новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрирован в США. Число пациентов выросло на 165% по сравнению с последней неделей 2021 года. Такие данные приводят государственные Центры по контролю и профилактике заболеваемости, пишет Bloomberg.

В среднем по стране в больницы ежедневно попадают около 830 человек с коронавирусом в возрасте до 17 лет. Уровень смертности среди молодёжи остаётся на низком уровне по сравнению со старшим населением. Чаще всего «омикрон» поражает детей в возрасте до четырёх лет, утверждает издание со ссылкой на данные старшего врача Бостонской детской больницы Эдриэнна Рэндольфа.

Новый вариант коронавируса с меньшей степенью вероятности инфицирует клетки глубоко в лёгких, но он задерживается в верхних дыхательных путях, как это присуще сезонным респираторным заболеваниям. А именно к ним особо уязвимы маленькие пациенты.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин потребовал от координационного совета по борьбе с коронавирусом подготовить дополнительные предложения по предотвращению распространения штамма «омикрон». Они должны быть представлены в кратчайшие сроки.