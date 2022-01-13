Мишустин потребовал представить новые предложения по борьбе с «омикроном»

Глава правительства России Михаил Мишустин потребовал от Координационного совета по борьбе с коронавирусом подготовить дополнительные предложения по предотвращению распространения штамма «омикрон». Они должны быть представлены в кратчайшие сроки. По словам Мишустина, ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч населения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр поручил Минздраву до 14 января оценить готовность медорганизаций к развёртыванию дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку ведомству надлежит подготовить памятку для сотрудников кол-центров по работе с обращениями людей, заразившихся COVID-19 и проходящих лечение на дому.

Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения нового штамма, а также нарастить объёмы тестирования граждан.

Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием, — подчеркнул премьер.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна пандемии, вызванная штаммом «омикрон». Он отметил, что первый удар в конце января — начале февраля примет на себя Москва. Пятая волна окажется самой мощной из всех, но смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма, считает он.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что носитель «омикрона» может одномоментно заразить около 100 человек. Для этого ему достаточно просто чихнуть.