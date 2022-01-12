18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Врач заявил о способности «омикрона» заражать за раз до 100 человек

Иммунолог Болибок: носитель «омикрона» может заразить до 100 человек
03:29, 13 января 2022
Врач заявил о способности «омикрона» заражать за раз до 100 человек Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Носитель штамма коронавируса «омикрон» может одномоментно заразить около 100 человек, заявил иммунолог Владимир Болибок. Для этого ему достаточно просто чихнуть, пояснил врач в интервью телеканалу «Москва 24».

По его мнению, смертоносная инфекция весьма эффективно распространяется воздушно-капельным путём.

Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу, — подчеркнул иммунолог.

Он считает, что «омикрон» особенно опасен для детей.

До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но «омикрон» в этом отношении превзошёл даже её, — заключил Болибок.

Ранее стало известно, что у двух детей в Астрахани в возрасте 2 и 13 лет обнаружен штамм коронавируса «омикрон». Состояние здоровья заболевших оценивается как удовлетворительное. Они не контактировали с лицами, приехавшими из-за рубежа, и не выезжали за границу. Это первые выявленные случаи заболевания данным штаммом в регионе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео