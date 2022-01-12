Врач заявил о способности «омикрона» заражать за раз до 100 человек

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Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов не исключил введения новых ограничений в столице из-за нового штамма коронавируса «омикрон». На этот шаг власти пойдут, если широкое распространение штамма приведёт к большой загрузке системы здравоохранения, отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов пояснил, что принимать решение об усилении ограничений власти будут, ориентируясь на уровень заболеваемости и число госпитализаций. Он добавил, что набор ограничений понятен, однако говорить о конкретных мерах преждевременно. Директор...