Врач заявил о способности «омикрона» заражать за раз до 100 человек

Носитель штамма коронавируса «омикрон» может одномоментно заразить около 100 человек, заявил иммунолог Владимир Болибок. Для этого ему достаточно просто чихнуть, пояснил врач в интервью телеканалу «Москва 24».
По его мнению, смертоносная инфекция весьма эффективно
Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу, — подчеркнул иммунолог.
Он считает, что «омикрон» особенно опасен для детей.
До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но «омикрон» в этом отношении превзошёл даже её, — заключил Болибок.
Ранее стало известно, что у двух детей в Астрахани в возрасте 2 и 13 лет обнаружен штамм коронавируса «омикрон». Состояние здоровья заболевших оценивается как удовлетворительное. Они не контактировали с лицами, приехавшими из-за рубежа, и не выезжали за границу. Это первые выявленные случаи заболевания данным штаммом в регионе.