В Астрахани выявили первые случаи «омикрон»-штамма, им заболели дети

У двух детей в Астрахани обнаружен штамм коронавируса «омикрон», пишут РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона. Состояние здоровья их оценивается как удовлетворительное. При этом контактов с побывавшими за рубежом у них не было.

У двух детей двух и тринадцати лет, заболевших коронавирусом, подтвердился штамм «омикрон». Это первые выявленные случаи заболевания этим штаммом в регионе, — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что состояние заболевших несовершеннолетних удовлетворительное.

Согласно данных минздрава Астраханской области, в последнее время дети не выезжали за границу и не имели контактов с приехавшими из других стран.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сейчас в Москве на долю «омикрона» приходится уже до 30% заражений.

Вирусолог Пётр Чумаков рассказал о том, что в России началась пятая волна коронавируса, вызванная новым «омикрон»-штаммом. Первый удар новой волны, которая проявится в конце января — начале февраля, примет на себя Москва, а сама волна будет наиболее мощной из всех, однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.

Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость «омикроном» может достичь в нашей стране шестизначных цифр при неблагоприятном прогнозе.