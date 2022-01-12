Гинцбург: каждый третий заболевший COVID-19 в Москве заразился «омикроном»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сейчас в Москве на долю «омикрона» приходится уже до 30% заражений. Он отметил, что «Спутник V» лучше других вакцин защищает вакцинированных им людей, несмотря на изменчивость коронавируса.

«Спутник V» гораздо лучше приспособлен [к противостоянию изменчивости коронавируса], — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в столице России уже каждый третий случай заболевания коронавирусной инфекцией приходится на «омикрон».

Как сообщил Гинцбург, вопрос необходимости произвести адаптацию «Спутника V» к «омикрону» будет решён через две недели. По его словам, образец вакцины, который будет работать против «омикрона», практически готов. Произвести замену существующего варианта «Спутника V» его адаптацией под новый штамм можно будет в среднем за два с половиной — три месяца, сказал он.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков рассказал о том, что в России началась пятая волна коронавируса, вызванная новым «омикрон»-штаммом. Первый удар новой волны, которая проявится в конце января — начале февраля, примет на себя Москва, а сама волна будет наиболее мощной из всех, однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.

До этого российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость «омикроном» может достичь в нашей стране шестизначных цифр при неблагоприятном прогнозе.