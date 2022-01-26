Собчак и Богомолов нарисовали в Аргентине граффити против НАТО

Театральный режиссёр Константин Богомолов окрасил надпись Fuck NATO в цвета российского флага на стене в Аргентине. Видео этого процесса выложила в своём Instagram его жена — телеведущая Ксения Собчак. При этом она спрашивает у Богомолова, не будет ли ему стыдно, если надпись увидят русские туристы.

Вдали от родины Богомолов пристально следит за международной повесткой, а я задаюсь вопросом: граффити — это вандализм или искусство? В Аргентине, кстати, много граффити про «ненавистный американский капитализм» и «дядюшку Сэма». Так что «вписались в ландшафт», — прокомментировала Собчак видео.

Ранее Богомолов рассказал о своей личной жизни и отношении к супруге Ксении Собчак, с которой живёт два года. В интервью Ирине Безруковой на YouTube-канале «Начало» он заявил, что Ксения «прекрасная женщина» и что он может бесконечно говорить о том, какой она человек.

В феврале прошлого года «Новая газета» опубликовала статью Богомолова «Похищение Европы 2.0. Манифест режиссёра». В материале режиссёр рассуждает, как изменилась Европа и как России следует найти собственный путь.

Ранее творчество Богомолова негативно оценил драматург Юрий Поляков, назвавший один из его спектаклей «драмкружком при психбольнице».