Виторган сводил маленького сына Собчак в «качалку»

Третий подход! Где-то тихо всплакнули Полина и Даниил (старшие дети Виторгана. — NEWS.ru), памятуя пережитое! Думаю, место встречи и способ мести уже назначены. Осталось только Платону немного подрасти, — подписал кадры Виторган.
Его подписчики отнеслись к такому времяпрепровождению с воодушевлением. Они восхитились силой воли и целеустремлённостью подрастающего Платона и похвалили отца мальчика, отметив, что он правильно подходит к воспитанию наследника.
При этом экс-супруга Виторгана на его занятия с сыном никак не отреагировала и публикацию комментировать не стала.
Ранее, как писал NEWS.ru, Собчак рассказала, что ей удалось исправить дефекты речи у Платона. Раньше мальчик сильно картавил, и она решила обратится к специалисту.
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