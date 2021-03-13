Виторган сводил маленького сына Собчак в «качалку»

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Актёр Максим Виторган решил приучать четырёхлетнего сына Платона к мужскому способу проводить выходные дни. Оба отправились в тренажёрный зал.

Мальчик, рождённый в отношениях Виторгана с журналисткой и активным видеоблогером Ксенией Собчак, под строгим наблюдением отца опробовал турник, размялся на мяче и прокачал пресс.

Фото- и видеоотчёт актёр опубликовал в Instagram.

Третий подход! Где-то тихо всплакнули Полина и Даниил (старшие дети Виторгана. — NEWS.ru), памятуя пережитое! Думаю, место встречи и способ мести уже назначены. Осталось только Платону немного подрасти, — подписал кадры Виторган.

Его подписчики отнеслись к такому времяпрепровождению с воодушевлением. Они восхитились силой воли и целеустремлённостью подрастающего Платона и похвалили отца мальчика, отметив, что он правильно подходит к воспитанию наследника.

При этом экс-супруга Виторгана на его занятия с сыном никак не отреагировала и публикацию комментировать не стала.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собчак рассказала, что ей удалось исправить дефекты речи у Платона. Раньше мальчик сильно картавил, и она решила обратится к специалисту.