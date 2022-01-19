Как наказать дерзкого Шнура

Давно известно, что Сергей Шнуров в России нечто большее, чем просто Шнур, автор песенок с обсценной лексикой. Сергей Владимирович был привлечён в качестве видного члена общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Хотя об активной деятельности этого органа ничего не известно. Затем Шнуровым решили укрепить Партию Роста, рейтинги которой упорно не росли. Хотя вскоре стало известно, что певцу и композитору не интересно становиться депутатом. Притом что изначально Шнур обещал ставить общественно важные вопросы.

Впрочем, и на посту генерального продюсера RTVI Сергей не затерялся, стал получать приглашения на пресс-конференции президента. И даже удостоился редкого шанса лично задать главе государства свои вопросы. Мы потому так подробно остановились на новой стороне жизни дерзкого исполнителя популярных хитов, что он вдруг неожиданно вторгся со своим любимым жанром как раз в политику да ещё поставил вполне себе общественно значимые вопросы о мусорно-снежной лавине, что буквально погребла под собой прекрасный Санкт-Петербург. Понятно, что мы имеем в виду его клип «Пока так», в котором сам автор предстал в ярком жилете дорожного рабочего, а разодетую солистку усадил прямиком на мусорный контейнер.

Причём Шнур не просто узлом завязал все проблемы, но и откровенно намекнул на личности: «А бегловская лопата что и где гребёт?» Согласитесь, намёк вышел крайне двусмысленным, поскольку в народном понимании лопатой у нас чаще гребут отнюдь не мусор. А лопаты, как мы помним, позапрошлой зимой губернатор рассылал главам городских районов, также тогда завалившим уборку снега. Это вам уже не «в Питере пить». Видимо, это строка особенно не понравилась вице-губернатору города на Неве Валерию Пикалеву, который в числе иных проблем отвечает и за проведение так называемой мусорной реформы, предусматривающей выбор единого оператора утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО). Видный чиновник углядел в таком намёке на губернатора попытку недобросовестного хайпа. А Пикалев — человек серьёзный, курирует и вопросы безопасности. И, как утверждают, в своё время в ФСО возглавлял подразделение, отвечающее за охрану президентской резиденции на Валдае.

Сергей Шнуров Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальше — больше. Депутат питерского заксоба от «Новых людей» Дмитрий Панов потребовал, страшно сказать, лишить Шнурова «статуса петербуржца». Как такое технически возможно, одному богу известно. Подчеркнём, не статуса почётного гражданина, а вообще петербуржца. Видимо, вначале надо придумать такой статус. А потом быстренько лишить его Шнурова. К слову, сам Сергей — коренной ленинградец-питерец в отличие от других действующих лиц новой городской драмы.

Ну, новоявленный депутат от не слишком пока понятной партии, набранной с бору по сосенке, надо полагать, просто решил о себе заявить, не заботясь об абсурдности своей инициативы. Тут уж главное осуждающе прокукарекать. Но проблема городского противостояния может быть куда тоньше и глубже. Недаром Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, крупнейшего музея страны, назвал клип «продолжением политической атаки на город». Не остался в стороне от убойной критики и депутат Госдумы Сергей Боярский — младший, увидевший в песенке пародию на неофициальный гимн города.

В последнее время немало ведь сказано о возникшем напряжении между губернатором и частью питерской элиты. В частности, проблемы, как считается, возникли у Евгения Пригожина, который не смог провести в законодательное собрание поддержанные им политические силы. И в этом контексте и клип Шнурова может рассматриваться как выражение подковёрной городской борьбы элит. Тогда дискуссия вокруг его клипа будет только нарастать.