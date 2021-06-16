Виторган посоветовал Губерниеву «не быть муфлоном» после ссоры с Бузовой

https://static.news.ru/photo/94a82280-cf31-11eb-8ce4-96000091f725_660.jpg Максим Виторган Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский актёр Максим Виторган заступился за певицу Ольгу Бузову после её ссоры со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире телеканала «Матч ТВ». Артист посоветовал ему в сторис своего Instagram-аккаунта не самоутверждаться за счёт исполнительницы и «не быть муфлоном».

Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чём-то разбираешься, например в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за её счет удлинить собственный [половой орган] и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами, — заявил Виторган.

Скандальное происшествие случилось в прямом эфире «Матч ТВ», где шло обсуждение матча Россия — Бельгия. Губерниев пытался узнать у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе: советская Эфроса (театрального режиссёра) или российского тренера Черчесова. В ответ Бузова прочла спортивному комментатору нотацию на тему того, что некрасиво задавать ей такие вопросы и «щеголять знаниями».

Экс-ведущая «Дома-2» сказала, что пришла поддержать спортсменов, но Губерниев перебил её, внезапно процитировав фразу из книги Астрид Линдгрен про Карлсона: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова, в ответ расплакалась.

После этого телеведущая обозвала Губерниева «дном, а не мужчиной», успокоилась и призвала российских футболистов кайфовать. Позже экс-ведущая главной телестройки страны написала в Instagram, что её сердце «не принимает мужского хамства».

Ранее сообщалось, что подписчики телеведущей Ксении Собчак, поддержавшей комментатора Дмитрия Губерниева в скандале с певицей Ольгой Бузовой, напомнили ей о том, как она расплакалась во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» в 2018 году.