Виторган опубликовал трогательное видео игр с сыном от Собчак Платоном

https://static.news.ru/photo/c536c0fe-7960-11eb-aed0-96000091f725_660.jpg Максим Виторган Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Виторган показал поклонникам, как умеет и любит играть со своим младшим сыном Платоном. Мальчик родился в браке актёра с Ксенией Собчак.

Малыш любит проводить время с папой, да и сам актёр души не чает в ребёнке, что и продемонстрировал очередной ролик. На кадрах Виторган будит маленького сына, который остался у него на выходные. Актёр идёт к малышу в спальню, приговаривая «грозные» слова.

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Где этот маленький мальчишка? Он когда-нибудь проснётся или нет? Ах ты, маленький мальчишка! Ты когда-нибудь проснёшься, — произносит актёр и смеётся.

Платон с удовольствие подыгрывает папе.

А я делаю вот так! — укрывается одеялом мальчик и звонко смеётся.

Но в итоге процесс побудки превращается в весёлую игру: Виторган снова с грозным лицом требует, чтобы сын проснулся. Мальчик со смехом изображает ужас и с криками накидывается на камеру.

Подписчики пришли в восторг от такого видео. Они назвали его трогательным и по достоинству оценили игры папы и сына, в которых ясно видна родительская и сыновья любовь.

У Максима Виторгана есть ещё дети от первого брака — дочь Полина и сын Даниил. С Собчак актёр прожил в браке почти шесть лет. Казавшаяся идеальной пара распалась в 2019 году. Несмотря на это, телеведущая поддерживает отношения с бывшим мужем: они вместе занимаются воспитанием сына. В начале года Ксения Собчак свозила малыша на Мальдивы, а потом папа забрал его отдыхать в Сочи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Максим Виторган высказался за запрет сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Он иронично заметил, что это литературное произведение может смутить школьников «ненужными намёками».