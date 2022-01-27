«Болельщик — вредитель»: Шнуров написал песню про Fan ID

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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что на сборах «Зенита» между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим петербургской команды Артёмом Дзюбой произошла потасовка. По словам Ловчева, участников конфликта чуть не пришлось разнимать, сообщает «Матч ТВ».

По словам Ловчева, конфликт произошёл давно, во время одного из сборов «Зенита» в ОАЭ. Карпина не устроило то обстоятельство, что Дзюба ходил и везде рассказывал, что у них «не сложилось»...