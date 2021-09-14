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Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

03:30, 15 сентября 2021
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram Бритни Спирс Фото: F.Sadou/AdMedia/Global Look Press
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Американская поп-певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в социальной сети instagram. Это произошло после её объявления о помолвке с Сэмом Асгари.

В настоящий момент ссылка отправляет пользователей на пустую страницу, где нет ни одной публикации, отсутствуют подписчики. Ранее на Спирс были подписаны около 34 млн пользователей.

Известно, что в своей последней публикации в Instagram Бритни в очередной раз рассказала о борьбе против опекунства отца.

В свою очередь аккаунт певицы в Twitter продолжает функционировать. Несколько часов назад Спирс разместила там свежую запись.

Не волнуйтесь, ребята. Просто немного отдохну от социальных сетей, чтобы отпраздновать мою помолвку! Я скоро вернусь, — написала Бритни.

Ранее 39-летняя Бритни Спирс сообщила о помолвке с Сэмом Асгари. 27-летний иранец работает моделью и фитнес-тренером, с Бритни они познакомились на съёмках её клипа и с 2017 года состоят в отношениях, не скрывая свой роман от общественности.

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