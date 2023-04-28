Барецкого уличили во лжи после слов о покупке замка Пугачевой и Галкина Mash: Барецкий не покупал замок Пугачевой и Галкина в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Стас Барецкий не приобретал замок певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее о покупке комплекса Барецкий заявлял в беседе с порталом PROZVEZD. Как утверждают авторы Mash, жилье по-прежнему записано на Галкина, а в помещении продолжают трудиться нанятые им работники.

Журналисты попытались связаться с Барецким и прояснить ситуацию со лжепокупкой замка, однако тот не стал брать трубку.

Как заявлял ранее Барецкий, покупка обошлась ему в 400 млн рублей. Он пообещал соорудить на участке крематорий и гробовую мастерскую. По его словам, торги за замок шли очень долго, представители похоронной компании даже вели переговоры с внуком Пугачевой, актером Никитой Пресняковым. В конечном счете стороны смогли договориться о продаже недвижимости.

До этого сообщалось, что внук Примадонны, актер Никита Пресняков выставил на продажу дачу своей бабушки в деревне Бережки Солнечногорского района Подмосковья. Объявление о недвижимости появилось в Сети 6 марта. Изначально стоимость особняка была указана в валюте и составляла $3 млн, однако вскоре ее изменили. Сейчас его можно приобрести за 225 млн рублей.