Внук Пугачевой выставил на продажу дачу Примадонны Никита Пресняков выставил на продажу дачу Пугачевой в Подмосковье за 225 млн рублей

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье, передает KP.RU. Объявление с недвижимостью Примадонны появилось в Сети 6 марта. Изначально стоимость особняка была указана в валюте и составляла $3 млн, однако вскоре ее изменили. Сейчас его можно приобрести за 225 млн рублей.

Трехэтажная дача Пугачевой находится в деревне Бережки Солнечногорского района. Она располагается на участке в 70 соток на первой линии реки Истра. В особняке шесть спален, кухня, столовая, библиотека, гардеробная, зона СПА с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр.

Издание пишет, что выставленная на продажу дача раньше была любимым местом отдыха Аллы Пугачевой, однако в последние годы на ней появлялись лишь Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, однако в 2022 году они уехали из страны. Сейчас внук артистки работает в США и снимает клипы для знаменитостей, напомнило издание.

Ранее Никита Пресняков выставил на продажу элитную недвижимость в Краснодарском крае стоимостью 20 млн рублей. Земельный участок с расположенным на нем одноэтажном зданием выставили на продажу еще в июне 2022 года. С того момента продавец отказался от первоначальной цены в 20,5 млн рублей и понизил ее на 500 тысяч рублей.