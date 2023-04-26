«Там будет крематорий»: Барецкий сообщил о покупке замка Пугачевой Барецкий заявил о покупке замка Пугачевой и Галкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в беседе с PROZVEZD заявил, что купил замок певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, покупка обошлась в 400 млн рублей. Он пообещал соорудить на участке крематорий и гробовую мастерскую.

Это я купил замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по похоронному бизнесу. <...> Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. <...> Мы купили его за 400 миллионов, — сказал Барецкий.

По его словам, торги за замок шли очень долго, представители похоронной компании даже вели переговоры с внуком Пугачевой, актером Никитой Пресняковым. В конечном счете стороны смогли договориться о продаже недвижимости. Барецкий также рассказал о планах построить на участке музей истории кладбищенского дела в России.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков выставил на продажу дачу своей бабушки в деревне Бережки Солнечногорского района Подмосковья. Объявление о недвижимости Примадонны появилось в Сети 6 марта. Изначально стоимость особняка была указана в валюте и составляла $3 млн, однако вскоре ее изменили. Сейчас его можно приобрести за 225 млн рублей.