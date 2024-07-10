Алла Пугачева: последние новости, критика Захаровой, признание иноагентом

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву призвали признать иноагентом и изъять ее российское имущество после публикации поста с украинским ребенком. Какие еще последние новости о Примадонне известны сегодня, 10 июля?

Что за пост опубликовала Пугачева

Алла Пугачева спустя длительное молчание в соцсетях опубликовала пост в личном аккаунте, прокомментировав падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия наносит удары только по объектам военной промышленности.

Артистка написала: «Бог терпелив, но всему есть предел». При этом Пугачева закрыла возможность комментирования поста.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Пугачева

Как на пост Пугачевой отреагировали в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пост Аллы Пугачевой, напомнила артистке, что Бог разберется и без нее.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — отметила дипломат.

Актриса Яна Поплавская в ответ на слова Примадонны заявила, что когда певица уйдет из жизни, на ее могиле нужно будет написать ее же собственные слова.

«Когда АБ (Алла Борисовна. — NEWS.ru) отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова и ниже допишем слова Марии Захаровой: „Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим“», — предложила Поплавская.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что комментарии о событиях на Украине — это единственная возможность Пугачевой привлечь к себе внимание.

«Мне представляется скучным и бессмысленным продолжать всерьез обсуждать престарелую диву, у которой в таких заявлениях осталась единственная возможность привлечь к себе внимание», — заявил NEWS.ru Шолохов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Яна Поплавская

Могут ли Пугачеву признать иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев после поста Аллы Пугачевой направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать ее иноагентом. В запросе отмечается, что исполнительница регулярно размещает необъективные материалы о происходящем в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, и активно комментирует действия ВС РФ в зоне СВО.

При этом Юрист Илья Русяев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Пугачеву могут признать иностранным агентом, если установят факт зарубежного финансирования. Эксперт подчеркнул, что для инициирования процесса признания певицы иноагентом Министерству юстиции РФ потребуется собрать существенную доказательную базу.

«Это может включать анализ ее финансовых операций, публичных выступлений и постов в социальных сетях. Важно отметить, что сам факт критических высказываний не является достаточным основанием — необходимо доказать систематический характер такой деятельности и ее связь с иностранным влиянием», — объяснил Русяев.

Как еще могут наказать Пугачеву

Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru призвал передать российское имущество Аллы Пугачевой на нужды СВО. По его мнению, исполнительница вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), занимаются «интригами и инсинуациями».

«Они с мужем-иноагентом Максимом Галкиным два сапога пара и должны ответить перед российским правосудием. Вместо поддержки российских солдат, эти деятели занимаются интригами и инсинуациями. Вероятно, отрабатывают заказ, играют определенную роль против России», — считает Резяпов.

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