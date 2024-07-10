Стало известно, в каком случае Пугачеву признают иноагентом Юрист Русяев: Пугачеву могут признать иноагентом из-за поста про удар по Киеву

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Юрист Илья Русяев предположил в разговоре с NEWS.ru, что певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом, если установят факт зарубежного финансирования. Эксперт предположил, что публикацию Примадонны об ударе по Киеву в социальных сетях также могут расценить как дискредитацию Вооруженных сил России.

Прежде всего для признания Пугачевой иноагентом необходимо установить наличие иностранного финансирования или влияния. Учитывая ее международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Однако одного этого недостаточно — необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России, — заявил Русяев.

По его словам, ключевым аспектом может стать публичная позиция Пугачевой. Русяев подчеркнул, что для инициирования процесса признания певицы иноагентом Министерству юстиции РФ потребуется собрать существенную доказательную базу.

Это может включать анализ ее финансовых операций, публичных выступлений и постов в социальных сетях. Важно отметить, что сам факт критических высказываний не является достаточным основанием — необходимо доказать систематический характер такой деятельности и ее связь с иностранным влиянием, — подытожил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачеву следует признать иностранным агентом после ее слов об обстреле детской больницы в Киеве. По его словам, артистка высказалась оскорбительно в отношении Вооруженных сил России и ее следует лишить всего имущества в России за дискредитацию ВС РФ и работу на западную пропаганду.