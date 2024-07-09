«Я против Путина и на стороне Украины»: где сейчас актер Александр Кузнецов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов уехал из России в 2022 году. Как и где он живет сейчас, чем занимается, что говорил о спецоперации?

Чем известен Кузнецов

Александр Кузнецов родился 22 июля 1992 года в Севастополе.

После окончания школы он подал документы в Театральное училище им. Щепкина. Кузнецов прошел все вступительные испытания, однако на бюджетное отделение не попал. Тогда он отложил мечту о кино и поехал в Киев за девушкой, чтобы там проучиться два года сначала в цирковом училище, а затем — в театральном.

После этого Кузнецов подал документы в ГИТИС. Окончил его в 2015 году.

Артист снимался в картинах «Бесы», «Лермонтов», «Красные браслеты», «Традиция», «Место!», «Лето», «Лучше, чем люди», "Содержанки", «Люби их всех», «Гроза», «Бихэппи», «Братство», «Содержанки-2», «Сердце пармы», «Химера», «За нас с вами», «Шаман» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Кузнецова

О своей личной жизни Александр Кузнецов не распространяется.

По данным СМИ, он не женат. Детей у 31-летнего актера тоже нет.

«К сожалению, я абсолютный социопат. Я не мизантроп, но мне очень тяжело общаться с людьми больше нескольких часов подряд. Мне нужно часто оставаться одному, обдумывать что-то, планировать, сочинять, работать. Одному мне как тоскливо, так и естественно. Думаю, даже когда я женюсь, у меня будет отдельный кабинет с бутылкой виски и дубовым столом, своя конюшня, маленькая верфь и музыкальная студия, куда я буду пускать жену только для того, чтобы показать ей новую песню, а потом быстренько вежливо выгонять», — рассуждал Кузнецов.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Актеры Илья Дель и Александр Кузнецов (справа) во время прогона рок-спектакля режиссера Александра Молочникова «Бунтари»

Почему Кузнецов уехал из России

Александр Кузнецов объяснял, что изначально покинул Россию в марте 2022 года, но не единожды приезжал обратно. Однако когда осенью 2022 года была объявлена частичная мобилизация, он решил окончательно эмигрировать в Великобританию.

Для этого актеру пришлось подделать документы.

«Подделал документ, что снимаюсь у режиссера Сарика Андреасяна в „Манюне“ в Армении. Мол, играю какого-то Ивана. Я подготовил бумажку с левой печатью», — рассказывал Кузнецов в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По словам артиста, во время пересечения границы его попытались остановить, заявив, что на него пришла повестка. Но он соврал, что непригоден к службе.

Что Кузнецов говорил о Путине

Александр Кузнецов заявлял, что он давно был против действий президента России Владимира Путина.

«Как только я начал что-то понимать — я был против Путина, против правительства Путина. Но не против русских людей, не против России. Я никогда в жизни не голосовал за Путина, я не ходил ни на одни выборы», — говорил он в интервью Юрию Дудю.

Что Кузнецов говорил о спецоперации

Александр Кузнецов отмечал, что в происходящем конфликте «полностью поддерживает Украину».

«Я полностью поддерживаю Украину. То, что происходит, — это просто катастрофа. И еще раз хочу подчеркнуть: я поддерживаю Украину не как украинец, не потому что я украинец. Если бы я прямо сейчас лишился всех гражданств, и Украины и России, и всех на свете, и у меня было бы гражданство Парагвая, я бы тоже поддерживал Украину», — пояснил он в беседе с Юрием Дудем.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Александр Кузнецов

Артист имеет два паспорта: российский и украинский. При этом он утверждал, что «у него нет чувства родины».

«Я на 150% поддерживаю Украину в данном конфликте, но я не ощущаю Украину своей родиной. Я не ощущаю Россию своей родиной. Я не ощущаю Англию своей родиной. У меня никогда в жизни не было чувства родины», — признавался Кузнецов.

Часть семьи актера живет на Украине. При этом его папа поддерживает Россию.

«У меня часть семьи живет на Украине и воюет за ВСУ уже год. Моя мама украинка, мой папа русский. Мой папа поддерживает Россию, моя мама в шоке. Они не вместе. С папой я не виделся давно и не общаюсь. С 24 февраля только в день рождения он мне написал сообщение. И когда взорвали Крымский мост — он как раз был рядом, он работает моряком в Новой Зеландии — в тот день я ему написал. Папа, насколько я знаю, хотел пойти добровольцем за Россию, но его не взяли из-за здоровья», — жаловался он.

Чем сейчас занимается Кузнецов

Александр Кузнецов отмечал, что в Великобритании у него «нет никакого плана», однако он не переживает по этому поводу.

«Я не знаю, что будет дальше, у меня нет никакого плана. Но я не переживаю по этому поводу. У меня нет квартиры и машины, но мне все интересно... У меня нет детей, все хорошо с мамой и папой, мне не на что жаловаться, деньги я заработаю. С детства у меня был образ в голове, что Великобритания — мой дом. И когда я туда добрался, как-то все так и сложилось. А добрался я туда впервые как раз на съемки „Гарри Поттера“. Может быть, под влиянием романтики этого момента у меня все в этом городе и сложилось. Я не ощущаю эту страну своей родиной, но в Великобритании и конкретно в Лондоне мне максимально хорошо. Я снимаю в Лондоне комнату за 800 фунтов. Делим квартиру с интересным чуваком — британец, инженер. У нас такая рок-н-ролльная атмосфера», — подчеркивал он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Майкл Кремер и Александр Кузнецов

При этом 31-летний актер признавался, что до 40 лет хочет сыграть в «Звездных войнах» и снять три своих фильма.

«До 40 лет я должен сыграть у Тайко Вайтити в „Звездных войнах“. Обязательно главную роль. Также должен поработать с Дэмьеном Шазеллом, который „Ла-Ла Ленд“ снимал. Еще должен снять три своих фильма. Я буду запускать свой короткий метр в Англии. Выпустить пять альбомов. Сыграть на разогреве y Muse и сыграть с ними. Еще должен знать много языков, иметь много друзей в разных странах, иметь двух детей. И думаю, хватит до 40», — рассказывал он Юрию Дудю.

Артист также заявлял, что готов вернуться в Россию, «если его не посадят».

«Я готов сейчас вернуться в кино и сделать фильм на независимые деньги с независимым продакшеном, но такое просто уже, наверное, невозможно. Я не зарекаюсь. Я готов возвращаться в Россию, если меня не посадят, если я смогу не молчать и делать на независимые деньги кино. Я уехал, потому что я хочу иметь возможность не молчать. Я готов бы был остаться, если бы я мог говорить. Невозможно сейчас делать кино в России, ходить на премьеры и вносить свой вклад в создание иллюзии нормальности. Я никого не осуждаю, но для меня это невозможно, так как я и украинец, и русский, и у меня родственники с обеих сторон», — высказывался Кузнецов.

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