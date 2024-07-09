«Путин — это самый яркий эротический сон»: куда пропала певица Алена Апина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Алена Апина не давала сольных концертов с 2020 года. Чем она занимается сейчас, как живет, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Апина

Алена Апина (Левочкина) родилась 23 августа 1964 года в Саратове. Окончила местную музыкальную школу по классу фортепиано. Затем поступила в Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано.

После окончания училища Апина работала аккомпаниатором в клубе «Восток». В группу «Комбинация» она попала, когда училась в Саратовской консерватории. Во время каникул ей предложили попеть в девичьей эстрадной группе — пообещали десять рублей за выступление, и она согласилась.

«А предложили мне это два сумасшедших в хорошем смысле человека. Ныне покойный Саша Шишинин и известный теперь композитор Виталий Окороков. Шел 1988 год, вовсю гремел „Ласковый май“. Первые свои фонограммы мы записали в подвале одного из саратовских ресторанов», — вспоминала исполнительница.

В 1991 году певица начала сольную карьеру. В 1992 году вышел ее первый альбом — «Улица любви».

В 2002 году Апиной было присвоено звание заслуженной артистки России.

В 2021 году артистка попала в «черный список» Украины. Ей запретили въезд в страну.

«Мне это абсолютно безразлично», — комментировала Апина.

Что известно о личной жизни Апиной

Первым мужем Алены Апиной был художник Валерий Апин. Пара прожила вместе год.

«В Саратовском музее Радищева выставлены картины моего первого мужа, господина Апина. Мне сказали, что он стал монахом — принял постриг. У него свой приход, все дела. Шучу, что я приложила к этому руку», — рассказывала певица в шоу «Ниче святого».

Сейчас бывший муж артистки служит клириком в саратовском храме. Он окончил Саратовскую православную духовную семинарию, а также получил медаль священномученика Германа, епископа Вольского, III степени.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алена Апина с дочерью Ксенией

Вторым мужем Апиной был продюсер Александр Иратов. Пара поженилась в 1991 году. По его совету исполнительница ушла из группы «Комбинация» и начала сольную карьеру.

Долгое время артистка не могла забеременеть. Они с супругом прошли через девять процедур искусственного оплодотворения, но безрезультатно. После этого пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

В 2001 году, когда Апиной было 37 лет, у нее родилась дочь Ксения. Спустя время она поняла, что не чувствует поддержки от мужа. В 2016 году пара развелась.

Позже Апина заявила, что Иратов был ей неверен.

«Женщин у него было много, даже говорить об этом не стоит. Вот такой человек... Для него это не было изменой и чем-то грандиозным. Но прошло четыре года, и Александр счастлив с другой женщиной. Ему нравится возвращаться в свой дом. У него все хорошо... Да и у меня тоже», — признавалась она в программе «Судьба человека».

Что Апина говорила о Путине

В 2019 году Алена Апина высказалась о президенте России Владимире Путине.

«Владимир Путин — это самый яркий эротический сон для женщин нашей страны. У меня тоже несколько раз бывало, что он мне снился в смелых образах», — говорила артистка в одном из интервью.

Также исполнительница называла Путина «главным мужчиной страны».

Почему Апина судилась с Первым каналом

В 2020 году в эфире шоу «Три аккорда» на Первом канале экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева перепела хит Алены Апиной «Бухгалтер». Это не понравилось артистке. Она была недовольна тем, что ее творчество стало ассоциироваться с другой певицей.

Апина подала в суд, и Джанабаева попала под статью о неправомерном использовании интеллектуальной собственности.

После изучения всех документов и видеоматериалов суд встал на сторону Апиной, поэтому выпуск программы с этой песней заблокировали по решению Роскомнадзора. Кроме того, Первый канал заплатил артистке 150 тысяч рублей.

В каком еще скандале была замешана Апина

В мае этого года Алена Апина обвинила композитора Виталия Окорокова и саратовскую группу Russian Girls, которые поют старые хиты «Комбинации», в нарушении прав. Артистка заявила, что в песнях можно услышать ее голос и вокал Татьяны Ивановой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Апина

Окороков в ответ сказал, что у Апиной не должно быть претензий к нему и солисткам Russian Girls.

«Я являлся музыкальным руководителем группы „Комбинация“. Меня брали на работу в 1989 году, и я работал до 1995 года. И это я делал аранжировки, записывал все эти инструменты, все эти свои сведения, приглашал вот этих гитаристов. Это не девочки же играли на гитарах, понятно. Поэтому авторские права, естественно, мои, но и фонограммы тоже все мои», — пояснил он NEWS.ru.

Также композитор отметил, что никто не использовал голоса бывших солисток.

«Сейчас любую певицу, бэк-вокалистку можно попросить, и она споет в стиле „Комбинации“. Им везде слышатся их голоса. Так покажите, дайте фонограмму, где ваши голоса», — высказался он.

Снимется ли Апина в сериале о «Комбинации»

Алена Апина в своем Instagram жаловалась, что ей не удалось принять участие в съемках сериала про группу «Комбинация».

«Остается ждать осени и премьеры. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик. Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно», — комментировала певица в соцсетях.

Роль исполнительницы в сериале сыграет актриса Анастасия Уколова. Апина одобрила такой выбор и призналась, что многие находят схожесть во внешности между ними.

Однако спустя время Апина была замечена на съемках картины. Выяснилось, что она появится в эпизоде.

«Мы снимаем сцену, в которой композитор группы „Комбинация“ Виталий Окороков предлагает Алене Апиной петь в группе. Он встретился с ней в консерватории и уговорил ее принять участие в записи их первого хита», — рассказал режиссер Никита Власов.

Чем сейчас занимается Апина

Алена Апина не давала сольных концертов с 2020 года.

В конце прошлого года артистка приняла участие в новогоднем выпуске шоу «Маска». Она появилась на сцене в костюме Новогоднего Фейерверка.

В августе 2024 года Апина отметит 60-летие.

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