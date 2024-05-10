Скандал в «Комбинации»: что не поделили Апина и композитор группы, кто прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Апина

Бывшая солистка группы «Комбинация» Алена Апина обвинила композитора Виталия Окорокова и саратовскую группу Russian Girls, которые поют старые хиты коллектива, в нарушении прав. Артистка считает, что в композициях можно услышать ее голос и вокал Татьяны Ивановой. Как заявили Окороков и певицы из Russian Girls, они действовали в рамках закона. NEWS.ru разбирался в деталях скандала.

Какие претензии к композитору «Комбинации» у Апиной

Апина обвиняет артисток из саратовской группы Russian Girls в использовании старых фонограмм. «Они поют все наши песни с нашими бэками. Например, мне нравится песня „Льдинка“ в исполнении Ларисы Долиной. Давайте я утоплю вокал Ларисы Долиной и сделаю его бэк-вокалом. Будет круто. Они не должны петь под наши голоса», — заявила Апина в выпуске программы НТВ «Ты не поверишь!».

Она возмущена, что фонограммы принадлежат Окорокову, и за все 35 лет ни она, ни Иванова «ни копейки не получили за использование».

«Виталий Алексеевич написал музыку и был инициатором нескольких текстов, но не до конца. Это наше коллективное творчество. Благодаря нашим голосам они стали популярными. Я молчала, потому что меня ввели в заблуждение. Виталий Алексеевич сказал, что существует закон, который говорит о том, что авторское право не имеет никакой юридической силы, если это было создано до 1991 года», — добавила Апина.

Бывшие солистки «Комбинации» уже проконсультировались с юристом по этому вопросу и намерены обратиться в суд.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алена Апина

Что ответил композитор «Комбинации» Апиной

Как считает Окороков, у Апиной не должно быть претензий к нему и солисткам Russian Girls. Он пояснил в разговоре с NEWS.ru, что мог разрешить девушкам исполнять свои композиции и доверил свои авторские права музыкальному издательству «Джем».

«Я являлся музыкальным руководителем группы „Комбинация“. Меня брали на работу в 1989 году, и я работал до 1995-го. И это я делал аранжировки, записывал все эти инструменты, все эти свои сведения, приглашал вот этих гитаристов. Эти не девочки же играли на гитарах, понятно. Поэтому авторские права, естественно, мои, но и фонограммы тоже все мои», — сказал Окороков.

Композитор «Комбинации» назвал слова Апиной о «коллективном творчестве» ложью. Как утверждает Окороков, никто не использовал голоса бывших солисток, девушки из Russian Girls написали новые современные фонограммы и поют сами.

«Сейчас любую певицу, бэк-вокалистку можно попросить, и она споет в стиле „Комбинации“. Им везде слышатся их голоса. Так покажите, дайте фонограмму, где ваши голоса», — возмущается Окороков.

Композитор также назвал слова Апиной о том, что он инициатор песен, обидными и оскорбительными. «Если я инициатор песен, то она ассенизатор вокала», — считает он.

Что известно о группе Russian Girls и как они отреагировали на слова Апиной

В состав саратовской группы Russian Girls входят солистки Яна Полянская и Самара Кадырова. Девушки исполняют хиты «Комбинации»: «Вишневая девятка», «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер», «Ксюша» и многие другие. «Выступаем на концертных площадках страны, в ресторанах, на частных мероприятиях, городских сценах, на стадионах и фестивалях», — пишут они на странице коллектива в социальной сети.

31-летняя Яна и 42-летняя Самара рассказали NEWS.ru, что создали свою группу три года назад. «Я думаю, почему песни „Комбинации“ никто не поет, они нигде не звучат, их никто не ставит... Максимум только, может, American boy. Я написала композитору Виталию Окорокову, и он мне ответил, разрешил петь его песни. Так мы и стали выступать потихонечку», — рассказала Самара.

По словам солистки коллектива, они записывают новые и плюсовые, и минусовые фонограммы, потому что старые звучат несовременно. Самара также объяснила, почему Апиной и обычным слушателям может казаться, что они использовали голоса экс-вокалисток «Комбинации».

«У меня есть талант. Вы знаете, что есть Ани Лорак, которая умеет копировать Аллегрову, Пугачеву и других. У меня тоже есть такой талант: мой голос можно адаптировать под разные голоса, я могла бы озвучивать фильмы. Он похож на Татьяну Иванову в некоторых песнях, особенно в „Не забывай“», — уточнила Самара.

После претензий Апиной солистки Russian Girls не собираются приостанавливать свои выступления. Они уверены, что никак не мешают бывшим вокалисткам «Комбинации» на музыкальном рынке.

«На каждого есть свой покупатель. Давайте, грубо говоря, возьмем фирму и Китай, и пусть мы сравним себя с Китаем. Кто-то носит фирму, кому-то доступен Китай. Есть „Комбинация“, те, кто их любит и знает, идет к ним. Но молодежь не знает „Комбинации“ и не пойдет на них, они идут на нас. И если песни Окорокова звучать не будут, они умрут буквально через пять лет. Вот сейчас сериал выйдет „Комбинация“, поговорят и снова забудут. Так что у них своя публика, cтаршее поколение, у нас своя», — подчеркнула вокалистка Russian Girls в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Олег Булдаков/РИА Новости Алена Апина, 1993 год

Смогут ли Апина и Иванова выиграть суд

Окороков пригрозил Апиной и Ивановой, что если они продолжат предъявлять претензии, то он примет меры, которые «им не понравятся».

«Я же могу так поступить, как Литягин (продюсер «Миража» запретил Маргарите Суханкиной исполнять песни группы через суд. — NEWS.ru). Просто пишется заявление, что я запрещаю им петь свои песни, даже если четыре песни запрещу, у них не будет концертов», — сказал Окороков.

Юрист по авторскому праву Анна Фролова объяснила NEWS.ru, что композитор, как обладатель авторских и смежных прав, имеет полное право разрешить группе Russian Girls петь хиты «Комбинации» и использовать старые фонограммы. По ее мнению, у Апиной и Ивановой мало шансов выиграть суд.

«Если эти певицы ранее официально не задокументировали свое право и не было никаких судебных решений, которые говорят о том, что они имеют право на произведения, то сейчас они не имеют права никакого, даже если они подадут иск в суд и будут оспаривать факт», — объяснила Фролова.

Юрист назвала странным намерение судиться за права спустя столько лет.

«Если уже прошло 20 лет и ты до сих пор не заявил о своих правах на конкретное произведение, песню, музыку, то, конечно, время упущено. А что ты делал до этого 20 лет? Почему ты сразу не обратился за защитой своего нарушенного права? А когда ты узнал, что твое право нарушено?» — задается вопросом Фролова.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алена Апина

Может ли скандал «Комбинации» быть связан с пиаром сериала о группе

Сейчас идут съемки сериала о группе «Комбинация». В проекте задействованы Никита Кологривый, Павел Прилучный, Елизавета Базыкина и другие известные актеры. Премьера запланирована на осень. Окороков уверяет, что конфликт с Апиной никак не связан с пиаром сериала, «все гораздо серьезнее».

В музыкальном издательстве «Джем» воздержались от комментариев по поводу скандала. По словам его представителей, пока Апина и Иванова не подали никакой иск или письменную претензию, не стоит обсуждать их заявления.

Как считает Фролова, несмотря на опровержение Окорокова, скандал может быть частью пиар-кампании сериала о «Комбинации».

«Совокупность факторов говорит о том, что с большой долей вероятности они решили заявить о себе достаточно громко и со скандалом, чтобы привлечь внимание к этой истории группы и всем захотелось узнать, что же там было на самом деле», — выразила мнение юрист.

Фролова полагает, что всех участников конфликта должна устраивать нынешняя ситуация. «Окороков получает авторские отчисления, они не такие уж большие, но выросли после выхода сериала „Слова пацана“, Апина и Иванова могут исполнять песни „Комбинации“ и зарабатывать несравнимо большие суммы на концертах», — заключила собеседница NEWS.ru.

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