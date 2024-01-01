«Новогодняя Маска» — 2024: кто был в костюмах, как показывали Киркорова Составлен список звезд, которые были в костюмах в шоу «Новогодняя Маска»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Филипп Киркоров

На канале НТВ 31 декабря прошел новогодний выпуск шоу «Маска». Кто скрывался под костюмами, вырезали ли из эфира народного артиста России Филиппа Киркорова после скандала с вечеринкой Ивлеевой?

Почему Киркорова должны были вырезать из «Новогодней маски»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что общественность потребовала объявить бойкот всем, кто присутствовал на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

«Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали „голышей“ из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — заявила она.

По словам Мизулиной, публичные люди, которые были на мероприятии, демонстрируют оторванность от того, чем живет страна.

«Появились видео с извинениями участников вечеринки. Но в них, как и многие, я не увидела главного: извинений участникам спецоперации и их родным, желания помочь фронту. Нашим героям, которые в невероятно сложных условиях рискуют своей жизнью и сохраняют Россию», — добавила она.

Действительно ли Киркорова вырезали из «Новогодней маски»

Филипп Киркоров присутствовал в эфире «Новогодней маски», однако большое количество фрагментов с ним было вырезано. Руководство НТВ ранее объясняло, что полностью убрать поп-короля из программы не получилось, поскольку он являлся членом жюри.

Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина также рассказывала, что новогодний выпуск шоу снимался заранее — 12 и 14 декабря, однако его переделывали после 20 декабря из-за скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

«Переделывали уже после 20 декабря. Большой труд многих людей. То же можно сказать и о других изменившихся программах», — подчеркнула она в авторском Telegram-канале.

Из каких еще программ вырезали Киркорова

Люся Чеботина, Burito и Хабиб заменят Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую в «Зимнем Show», трансляция которого пройдет сегодня, 1 января. При этом Дима Билан, который тоже посещал мероприятие Анастасии Ивлеевой, выступит на «Зимнем Show».

Кроме того, Киркорова вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все». Он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появился в картине в образе Людовика XVI.

Также холдинг ВГТРК и Первый канал убрали из эфиров Киркорова и Лолиту.

Кто из артистов выступил в «Новогодней маске»

Членами жюри «Новогодней маски» по традиции стали Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев. Также к ним присоединились Сергей Лазарев и Дима Билан. Ведущим был Вячеслав Макаров.

Зрители увидели восемь новых масок: Новогоднюю Ночь (Таисия Повалий), Золотую Белку (Влад Бумага), Новогодний Леденец (Нюша), Совенка (Александр Плющенко), Новогоднего Дракона (Евгений Плющенко), Подснежник (Анастасия Стоцкая), Тарантула (Михаил Шуфутинский) и Новогодний Фейерверк (Алена Апина).

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