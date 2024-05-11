«Не срослось»: Апина расстроилась из-за съемок сериала «Комбинация» Апина расстроилась из-за невозможности сняться в сериале о группе «Комбинация»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Апина

Российская исполнительница Алена Апина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пожаловалась, что ей не удалось принять участие в съемках сериала про популярную в 80-х годах группу «Комбинация». Певица состояла в музыкальном коллективе и обрела популярность благодаря ему.

Остается ждать осени и премьеры. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик. Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно, — посетовала Апина.

Роль исполнительницы в сериале сыграет актриса Анастасия Уколова. Сама Апина одобрила такой выбор и призналась, что многие находят схожесть во внешности между ними.

Я очень переживаю за результат. Как будто это я снимаюсь в большом кино, — констатировала артистка.

Ранее композитор Виталий Окороков обратил внимание, что в песнях новой группы Russian Girls, исполняющей песни группы «Комбинация» в новой аранжировке, вопреки обвинениям, не звучат голоса Алены Апиной и Татьяны Ивановой. Спеть как участницы известного советского музыкального коллектива не так уж сложно, добавил он. Девушки из новой саратовской группы Russian Girls, которым разрешили петь старые хиты «Комбинации», не использовали бэк-вокал бывших солисток и записали новые фонограммы, заключил композитор.