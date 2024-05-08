Окороков раскрыл, звучит ли вокал экс-солисток «Комбинации» в новых песнях Композитор Окороков: в его новом проекте нет голосов экс-солисток «Комбинации»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алёна Апина

В песнях новой группы Russian Girls, исполняющей песни группы «Комбинация» в новой аранжировке, вопреки обвинениям, не звучат голоса Алены Апиной и Татьяны Ивановой, заявил NEWS.ru композитор Виталий Окороков. Музыкант пояснил, что спеть как Апина или Иванова не так уж сложно.

Сейчас любую певицу, бэк-вокалистку можно попросить, и она споет в стиле «Комбинации». Им (Апиной и Ивановой. — NEWS.ru) везде слышатся их голоса. Так покажите, дайте фонограмму, где ваши голоса, — сказал Окороков.

По словам композитора, девушки из новой саратовской группы Russian Girls, которым он как правообладатель разрешил петь старые хиты «Комбинации» , не использовали бэк-вокал бывших солисток и записали новые фонограммы. Поводом для комментария стало заявление Апиной в выпуске программы «Ты не поверишь!». Тогда Апина заявила, что на бэках в песнях Russian Girls звучат голоса ее самой и ее коллеги Ивановой, и пообещала обратиться в суд.

Ранее музыкальный лейбл «Джем», с которым сотрудничает композитор Окороков, потребовал заблокировать выпуск шоу Малахова после того, как в нем прозвучала песня «Два кусочека колбаски» группы «Комбинация». По словам представителей лейбла, это было сделано без согласования. Адвокат Сергей Жорин считает, что создателей шоу «Привет, Андрей!» могут обязать выплатить до 5 млн рублей в случае удовлетворения иска.