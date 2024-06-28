46-летняя Орлова разделась для фотосессии в прозрачной ванной

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ольга Орлова

Телеведущая Ольга Орлова разделась для фотосессии в прозрачной ванной, съемка проходила во Франции, куда она отправилась с мужем в путешествие. На фотографии в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда позирует топлес, сидя в пенной ванне спиной к камере.

Романтик, — подписала она снимок.

Ранее Орлова заявила, что не поддерживает близких отношений с певцом Андреем Губиным. Она также высмеяла слухи в СМИ, что хитмейкер является отцом ее старшего сына. Орлова объяснила, что иногда встречается с Губиным на каких-то совместных съемках, однако этим их общение и ограничивается. Ее подруга Ксения Бородина в свою очередь заявила, что до сих пор среди фанатов пользуется популярностью песня «Всегда с тобой», которую Губин и Орлова записали в 2002 году.

До этого сообщалось, что Орлову не будут вырезать из эфиров шоу «Дома-2» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Никакого бойкота артистке не объявлялось, поэтому она не лишится своего заработка.

Орлова назвала фантазиями слова рэпера Vacio, обвинившего ее в сливе кадров с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Исполнительница заявила, что не видела стянутого с гениталий коллеги носка, и пригрозила ему статьей за распространение клеветы.