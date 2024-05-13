Орлова высказалась об отношениях с «отцом своего сына» Губиным Ольга Орлова заявила, что не поддерживает близкого общения с Андреем Губиным

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Ольга Орлова

Телеведущая Ольга Орлова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) своей коллеги Ксении Бородиной заявила, что не поддерживает близких отношений с певцом Андреем Губиным. Она также высмеяла слухи в СМИ, что хитмейкер является отцом ее старшего сына.

Орлова объяснила, что иногда встречается с Губиным на каких-то совместных съемках, однако этим их общение и ограничивается. Бородина в свою очередь заявила, что до сих пор среди фанатов пользуется популярностью песня «Всегда с тобой», которую Губин и Орлова записали в 2002 году.

Мы часто просим Олю спеть ее в караоке, потому что песня просто потрясающая, — сказала Бородина.

Ранее Андрей Губин сообщил, что завершает карьеру и больше не планирует выступать на сцене. Артист отметил, что пока не знает, кому отдать свои композиции. Он признался, что не следит за современным шоу-бизнесом.

Певец также рассказал, что продюсер Игорь Крутой предлагал устроить концерт с его песнями. Сам Губин уточнил, что отказался выступать и даже выходить на сцену, но пообещал присутствовать в зале.

Также звезда 1990-х объяснил, что ежедневно испытывает мучительную боль из-за своей болезни — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Артист добавил, что уже 15 лет живет с нестабильным сердцебиением. Губин признался, что из-за заболевания испытывает проблемы с дыханием, дикцией и мимикой. По словам артиста, это мешает ему ходить на романтические свидания.