Ольге Орловой удалось избежать бойкота на ТВ после «голой» вечеринки Орлову не убрали из эфиров шоу «Дома-2» после участия в «голой» вечеринке

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Орлова

46-летнюю певицу и телеведущую Ольгу Орлову не будут вырезать из эфиров шоу «Дома-2» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, пишет MK.RU со ссылкой на источники на телеканале «Ю». По данным издания, никакого бойкота артистке не объявлялось, поэтому она не лишится своего заработка. В январе у Орловой плотный рабочий график, отмечается в сообщении.

Ольга приезжает на площадку примерно раза четыре в неделю. В начале января она была в отпуске. <...> Но она уже вернулась в Москву, и вчера у нее стояла смена. Сегодня ее тоже ждут. Съемочный график у Оли в январе плотный. Никакого бойкота нет. Мы рады этому, потому как ее на площадке любят и всегда относятся особенно тепло, — цитирует слова источника СМИ.

Ранее Орлова назвала фантазиями слова рэпера Vacio, обвинившего ее в сливе кадров с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Исполнительница заявила, что не видела стянутого с гениталий коллеги носка, и пригрозила ему статьей за распространение клеветы.

До этого адвокат Vacio ходатайствовал об экспертизе в отношении Орловой. По его предположению, именно она выложила в Сеть видеозапись с «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», из-за которой музыкант оказался под арестом. Сама Орлова при этом избежала последствий скандала.

Сообщалось, что Орлова присутствовала на мероприятии, надев на себя никаб. По данным адвоката рэпера, именно она засняла на видео момент, когда с полового органа артиста сняли носок. В смартфоне у самого музыканта не нашли никаких свидетельств того, что он сам публиковал контент с вечеринки в соцсетях.