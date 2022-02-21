Устойчивый к болезням картофель создали в России, отредактировав его геном

Российские учёные с помощью геномного редактирования создали устойчивые к заболеваниям формы картофеля, который при этом не цветёт, сообщает «Газета.Ru». Технология позволяет изменять целевые гены, не добавляя в них ничего «чужеродного», объяснил академик Геннадий Карлов, директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ).

Полноценных сортов картофеля пока не создано, технология молодая, соответственно до сортов дело ещё не дошло. К тому же в законодательстве есть дискуссионный вопрос: приравнивать ли генетически редактированные растения к генно-модифицированным организмам. ГМО у нас в стране не выращиваются, существует мораторий на это. Генетически редактированные, скорее всего, всё же будут разрешены. Суть этой новой технологии в том, что туда ничего не привносится дополнительно чужеродного, просто методами генной инженерии вносятся мутации в те или иные гены, — сказал Карлов.

Работа ведётся над двумя целевыми генами, рассказал заведующий лабораторией во ВНИИСБ Василий Таранов. Первый не даёт растению зацвести и, возможно, тем самым увеличит урожайность. Второй повышает устойчивость к заболеваниям.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров рассказал, что генетические технологии могут принести много пользы не только в аграрной сфере, но и в медицине, фармацевтике и промышленности. Однако для безопасного использования ГМО нужно провести ряд исследований, а также усовершенствовать соответствующий закон или даже принять новый.