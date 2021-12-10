Россиянам рассказали о пользе ГМО

Генетические технологии могут принести много пользы не только в аграрной сфере, но и в медицине, фармацевтике и промышленности, пишет «Парламентская газета». Однако для безопасного использования генетически модифицированных организмов (ГМО) нужно провести ряд исследований, а также усовершенствовать соответствующий закон или даже принять новый, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Учёное сообщество выступает за развитие безопасного использования генетических технологий и для этого в ближайшее время обратится в Совет Федерации. Мы готовы к большой и серьёзной совместной работе, потому что генетическая проблематика требует тщательного изучения. На сегодня такие технологии — это, с одной стороны, новые возможности для улучшения в том числе здоровья человека, преодоления наследственных факторов заболеваний, а с другой — они могут нести угрозу новых мутаций и болезней. Совершенно очевидно, что использование ГМО необходимо тотально и профессионально контролировать, — заверил Майоров.

По его словам, использование ГМО в аграрной сфере помогает бороться с вредителями, получать более высокие урожаи и меньше зависеть от климатического фактора. Он также напомнил о введении федерального закона «О семеноводстве», который регулирует использование ГМО посредством введения генетических паспортов — документов, созданных на основе молекулярно-генетического анализа семян сорта или гибрида сельскохозяйственного растения.

Майоров признался, что пока не знает, будут ли вносить изменения в действующий закон о ГМО или же следует принять новый. По его словам, этот вопрос сейчас стоит на повестке дня в Совете Федерации. Парламентарий уточнил: в скором времени пройдут слушания об использовании ГМО, после которых будет ясно, какой тактики стоит придерживаться в решении данного вопроса. Он уточнил, что ГМО могут нести одновременно пользу и угрозу, поэтому их использование надо «тотально и профессионально контролировать»

Ранее Майоров рассказал NEWS.ru о планируемой разработке дорожной карты изменений закона о ГМО. По его словам, существует необходимость в пересмотре законодательной базы в отношении ГМО и ГМО-продукции, подходов к оценке их безопасности, связанных с ними потенциальных рисков.