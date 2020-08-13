Учёные ДВФУ предложили восстанавливать нервную ткань с помощью гидрогеля

https://static.news.ru/photo/f84c8312-dd5b-11ea-8165-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДВФУ/FEFU/vk.com

Биоинженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали имплантируемые гидрогели на основе растительных полисахаридов. Эту разработку они предложили использовать как среду для выращивания тканей и органов, а также как средство доставки лекарств и восстановления мозга после удаления злокачественных опухолей.

Как рассказали в Школе биомедицины ДВФУ, разработанные учёными гидрогели — это растительные углеводные материалы из модифицированных биоинженерными методами пектинов. Некоторые варианты их внеклеточных матриксов-гидрогелей способны подавлять размножение клеток глиомы, злокачественной опухоли головного мозга, а их химические модификации можно использовать, чтобы сохранять потенциал нормальных нервных стволовых клеток, «консервировать», сохраняя их жизнеспособность и потенциал на будущее, сообщается на сайте университета.

По словам замдиректора по развитию ШБМ ДВФУ Вадима Кумейко, в перспективе подобные гидрогели можно будет применять в клеточных биотехнологиях регенеративной медицины. В частности, их можно будет имплантировать в область резекции опухоли мозга, чтобы убивать оставшиеся после операции опухолевые клетки, одновременно сохраняя потенциал здоровых клеток для дальнейшего восстановления.

Имплантированный после удаления опухоли матрикс с преобладанием углеводного компонента не только сдержит рост и распространение клеток, но и прекрасно подойдёт в качестве средства доставки высокотоксичных лекарств. Такие лекарства будут высвобождаться из него постепенно, нанося меньший вред организму в целом, и убивая оставшиеся опухолевые клетки, — рассказал он.

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