Учёные нашли способ улучшить интеллект человека

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Исследователи обнаружили способ улучшать интеллектуальные возможности человека, а также значительно облегчить поиск эффективных методов лечения психических заболеваний при помощи находящихся в мозге нервных клеток.

Лишь незначительная часть из 89 миллиардов нервных клеток органа способна обеспечивать человеческие возможности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Исследование учёных из Университета Вандербильта в американском штате Теннеси, которым помогали коллеги из Центра исследования зрения Йорского университета в канадской провинции Онтарио, показало, что обнаруженные клетки являются механизмом, активирующим работу коры головного мозга.

Руководитель проекта, доцент кафедры психологии и информатики вуза Тило Вомельсдорф полагает, что они — это тумблер, переключающий усилия мозга на преодоление раздражителя в поисках лучших путей ответа на него.

При отсутствии такого механизма много энергии уйдёт на преодоление негативного воздействия на мозг, вплоть до разрушения наработанных нервных связей, — цитирует ТАСС учёного.

Так, нервные клетки, ответственные за игру на музыкальных инструментах, по данным исследования, находятся рядом с адаптогенными нейронами. Если знать их расположение, то можно быстрее подобрать лечение в случае возникновения психических заболеваний. А от клеток, которые находятся ниже кортикального слоя, зависят когнитивные способности человека. Специалисты разработали симулятивные приёмы, позволяющие проследить активность этих зон. Оказалось, что выявленные нейроны, похоже, помогают другим нейронным цепям преодолеть затруднения, а также усилить сигналы новой поступающей информации.

Открытие, сделанное американскими и канадскими учеными, может привести к революции в нейробиологии, потому что влиять на нервную клетку с помощью молекулярных и генетических инструментов можно только тогда, когда известно, где располагаются нейроны.

Ранее немецкие учёные во главе с профессором Федерико Калегари из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена разработали метод, который позволяет омолодить клетки мозга. Это стало возможным путём воздействия на стволовые клетки. Учёным удалось увеличить количество нейронов, замедлив тем самым процессы старения мозга, и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции. С помощью специальных инъекций специалисты смогли увеличить активность стволовых клеток гиппокампа мышей, что привело к увеличению числа новообразованных нейронов. Как следствие, наблюдалось улучшение когнитивных функций как у старых, так и у молодых, писал NEWS.ru.