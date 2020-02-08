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Международная группа учёных обнаружила в бразильском городе Белу-Оризонти новый вирус, ДНК которого на 90% состоит из ранее не описанных генов.

Вирус выявлен в искусственном озере Пампулья. Его размер составляет 80 нанометров. Он не имеет сложного генома, но при этом только шесть его генов отдалёно схожи с известными науке. Специалисты проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, но так и не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму. Они предполагают, что столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов или отдалённым видом гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.

Boratto et al., 2020, bioRxiv

Микроорганизм поражает амёб и получил название Яравирус в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки, сообщает издание ScienceAlert.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 908 человек. Количество инфицированных к настоящему моменту превышает 40 тысяч человек.