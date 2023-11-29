Опубликован спутниковый снимок крупнейшего в мире айсберга

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок крупнейшего в мире айсберга A23a. По данным пресс-службы госкорпорации, ледник вынесло в Южный океан, в скором времени он может разрушиться.

Как пояснили в Роскосмосе, айсберг пришел в движение впервые за десятки лет еще в середине лета. Он преодолевает около 150 километров в месяц. Известно, что А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. С тех пор и до недавнего времени он находился на мели в центральной части моря Уэдделла.

Ранее специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что крупнейший в мире айсберг А23а вынесло в воды Южного океана. По словам ученых, в ближайшие месяцы ледник может прекратить свое существование. В случае если этого не произойдет, он будет дрейфовать в море Уэдделла еще несколько лет.

Сотрудники ААНИИ отмечают, что площадь ледника составляет примерно 4170 квадратных километров, что в два раза больше площади Санкт-Петербурга. За антарктическую зиму он проделал путь, сравнимый с расстоянием между Северной столицей и Краснодаром (2070 км). Ожидается, что в скором времени айсберг начнет уменьшаться под влиянием ветра, волн и теплых океанских вод.