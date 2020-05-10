Эксперт порекомендовал разрабатывать вакцину от COVID-19 без спешки

https://static.news.ru/photo/176fde9e-92b4-11ea-b236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стандартный срок разработки вакцин составляет от полутора до трёх лет. Спешка в этом вопросе ни к чему хорошему не приведёт. Об этом заявил завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов.

Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьёзными, чем последствия коронавируса, — пояснил он в интервью газете «Аргументы и Факты».

Он также не согласился с мнением некоторых специалистов о том, что вирус быстро мутирует и создать вакцину для борьбы с ним вообще невозможно.

По мнению Костинова, сейчас вирус достаточно стабилен. Мутации пока не меняют его свойств и строения. Если такая ситуация сохранится, есть надежда на то, что вакцина окажется эффективной.

Ранее NEWS.ru писал, что американские и британские учёные заявили о возросшей опасности коронавируса из-за мутаций. По их словам, выявлено уже около полутора десятков изменений, одно из которых упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека. Учёные сочли, что создаваемые сегодня вакцины могут оказаться бесполезными, если ситуация с COVID-19 сохранится до осени.

В мире более 4 млн инфицированных COVID-19, свыше 279 тысяч погибли, более 1,3 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 209,6 тысячи случаев заражения. Более 34 тысячи человек выздоровели, 1,9 тысячи умерли. В Москве более 109 тысяч заболевших, свыше 13 тысяч выздоровели, 1068 скончались.