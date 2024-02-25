Выборы президента России под угрозой: Ходорковский готовит серию провокаций

Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

Экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский

Прибалтика стала пристанищем для нежелательных в РФ организаций, а координация российский оппозиции осуществляется в Европарламенте, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев. По его словам, иноагенты хотят дискредитировать выборы президента России. Оппозиционеры призывают россиян присоединиться к политическим акциям, а представителей Запада — не признавать итоги голосования. Как иностранные агенты хотят подорвать выборы в РФ и что из этого получится — в материале NEWS.ru.

Иноагенты готовятся дискредитировать выборы

В странах Прибалтики обнаружили пристанище 17 нежелательных организаций, которые активно пытаются вмешаться в российские выборы и в целом работают на разрушение РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов внешнего вмешательства в дела РФ со ссылкой на ее председателя Василия Пискарева.

Ранее депутат рассказывал, что представители таких организаций и некоторые иноагенты намерены дискредитировать выборы президента России. В частности, они планируют провести акции около загранучреждений МИД. Как отметил Пискарев, организаторы проводят встречи с представителями русскоязычных диаспор и озвучивают «стратегии действий на предстоящих выборах». Для сбора протестных групп они раздают интерактивные карты зарубежных избирательных участков, а также готовят съемки сюжетов для СМИ с использованием экстремистской символики перед российскими посольствами и консульствами.

Депутат Госдумы политолог Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что акции иноагентов не окажут влияния на выборы. Он напомнил, что, согласно результатам соцопросов, россияне не поддерживают оппозицию, а рейтинг президента Владимира Путина составляет 75–80%.

«Надо сказать, что и наша диаспора за рубежом тоже поддерживает Путина, поэтому эти отщепенцы и там в меньшинстве. Это все делается для картинки в СМИ и для того, чтобы потом европейские и американские политики могли говорить, что были протесты, люди не голосовали либо были зафиксированы какие-то нарушения и так далее. Чтобы потом ставить вопрос о легитимности выборов», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто координирует оппозиционеров

По словам Пискарева, координация сил российской оппозиции, «переместившейся с начала СВО за кордон», осуществляется на площадке Европарламента. Например, в феврале «Группа поддержки демократии и координации выборов» провела с участием иноагентов публичную конференцию, посвященную предстоящему голосованию. Участники встречи, по данным парламентария, обсуждали некие «стратегии сопротивления».

«Европарламентариев и присутствовавших чиновников ЕС ничуть не смутило подобное действо в стенах парламента. Судя по всему, планирование „оранжевых революций“ им не впервой», — подчеркнул Пискарев, добавив, что «с Россией этот номер не пройдет».

В РФ сформирована достаточная правовая база для предотвращения вмешательства извне, в том числе в выборный процесс, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Запад пытается на разных уровнях предпринимать такие попытки — они фиксируются и по линии Службы внешней разведки, и профильных парламентских структур.

«Есть четкий инструментарий, в том числе и на законодательном уровне, как им противостоять. Мы не позволим никаким внешним силам дестабилизировать или раскачать ситуацию в России», — сказал Слуцкий. Парламентарий уверен, что «провокационные вопли из-за границы» не смогут повлиять на легитимность результата волеизъявления россиян.

Команда Навального сменила тактику

Готовят иноагенты политические акции и внутри РФ. Речь, в частности, идет о сотрудниках Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен на территории РФ). Свои акции они планируют провести прямо на избирательных участках в последний день голосования. Призывы принять в них участие активно распространял, в частности, проживающий за рубежом Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своих постах и видеороликах он также предлагал присоединиться к агитации кампании ФБК.

После смерти Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в колонии в ЯНАО стратегия его сторонников начала меняться. Сам оппозиционер умер, но дело Навального еще живет. Продолжать его взялась супруга основателя ФБК Юлия. Об акциях на избирательных участках она высказываться не стала, но на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвала не признавать итоги президентских выборов в РФ. Ее позицию поддержал Ходорковский.

При этом, как заявил NEWS.ru гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, люди прекрасно понимают, что из себя представляет экс-глава ЮКОСа и на кого работает ФБК. «И Ходорковский, и команда Навального пытаются работать на авось. Они хорошо осведомлены о социологии, о мобилизации общества. Но остановиться в своей противоправной деятельности они не могут. Шаг за шагом, слово за словом они пытаются осуществить деятельность, на которую заточены», — пояснил эксперт.

Мухин также добавил, что Ходорковский, по сути, стал заложником западных спецслужб. Политик, по словам эксперта, явно не распоряжается своими средствами самостоятельно, а выступает в роли «финансового агрегатора». «Он работает на западные спецслужбы на полную катушку и не вызывает никакого уважения», — сказал гендиректор ЦПИ.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Леонид Волков

Релоканты хотят получить российские активы

По мнению Мухина, активность оппозиционеров может быть связана с желанием получить под управление замороженные российские активы, а на выборы она никак не повлияет. «Институализация оппозиции имеет подводные камни, потому что она упрямо формирует органы власти, пусть незаконные и антиконституционные. Это делается, чтобы им передали незаконным образом замороженные активы и финансовые средства Российской Федерации. Поэтому не стоит воспринимать все эти акты и проявление активности как просто какую-то игру, в которую релоканты решили сыграть. Там вполне конкретные цели, и они серьезно на это заточены», — сказал он.

Эксперт отметил, что у западных спецслужб, которые курируют оппозиционеров, свои планы на эти деньги. Мухин напомнил о судьбе Хуана Гуайдо, «который в свое время был объявлен президентом Венесуэлы и получил якобы под свой контроль финансовые средства, а теперь летает экономклассом».

Как оппозиция пытается сорвать выборы

Матвейчев рассказал, что арсенал оппозиционеров по дискредитации выборов давно известен, ведь применялся неоднократно. Помимо призывов к акциям, митингам, а также запугивания избирателей для снижения явки, они распространяют фейки о нарушениях, которые якобы были допущены в ходе голосования. «Причем одни и те же картинки из года в год кочуют. То, что было пять лет назад, выдают за то, что якобы было снято вчера», — сказал депутат.

Кроме того, по его словам, оппозиционеры устраивают провокации на избирательных участках и рядом с ними. «Сами себя подкупают, сами себя снимают, а потом выкладывают в Сеть. Например, человеку говорят, чтобы он без паспорта пришел, а тот начинает шуметь. Когда его начинают выводить, это снимают, а затем выставляют так, будто вывели независимого наблюдателя», — пояснил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Системное безумие»

На возросшую активность иноагентов обращали внимание и в Минюсте РФ. По словам замглавы ведомства Олега Свириденко, они участвуют в создании информационного контента, содержащего «оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампании». В том числе предлагают не голосовать вообще или признать выборы нелегитимными.

С подобным призывом к мировым лидерам еще в декабре прошлого года обратился «Антивоенный комитет России» (признан нежелательной организацией в РФ), созданный по инициативе Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Помимо них в состав комитета входят Дмитрий Гудков, Марат Гельман и Михаил Касьянов — все трое также внесены Минюстом РФ в список иноагентов.

В инициативах о признании российских выборов нелегитимными «есть что-то системное», заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Но так как это системное безумие, стоит обратиться к профессионалам в сфере здравоохранения. Любому нормальному человеку с критическим мышлением даже объяснять не нужно, что происходит в том или ином регионе или стране», — подчеркнул депутат.

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