Лидеру оппозиции Венесуэлы на 15 лет запретили участие в выборах президента Лидеру оппозиции Венесуэлы Мачадо запретили занимать государственные должности на 15 лет

Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. В этой связи она не сможет принять участие в выборах президента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо генерального контролера страны.

Мачадо является лидером опроса по предварительным выборам президента страны из 13 кандидатов. Она обошла в том числе действующего главу государства Николаса Мадуро. По данным последнего опроса фирмы ORC Consultores, в мае за Мачадо были готовы отдать свои голоса 46,4% избирателей. В ноябре 2022 года за ее кандидатуру выступали 35,4% граждан. Как уточняет Reuters, предыдущий запрет, наложенный на политика, был расширен после того, как она поддержала санкции США в отношении правительства Мадуро.

Сама Мачадо заявила, что таким запретом Мадуро продемонстрировал поражение своего правительства.

Это показывает только одно: они знают, что потерпели поражение. Я бы сказала режиму: «Отчаяние — очень плохой советчик», и, похоже, они очень отчаялись, раз совершают одну ошибку за другой, — приводит слова политика агентство Bloomberg.

В письме контролера сообщается, что Мачадо запрещено занимать госдолжности с 2015 года задним числом. По словам депутата Хосе Брито, она допустила ошибки в раскрытии информации об активах и не смогла доказать происхождение примерно половины средств, которыми управляет. Кроме того, в правительстве заявили, что Мачадо замешана в «коррупционных заговорах», которые возглавляет бывший лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Выборы президенты Венесуэлы должны пройти в 2024 году. Еще один кандидат от оппозиции, экс-губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, также получил 15-летний запрет на выборные должности.

Ранее президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена идти по пути дедолларизации своей экономики. По его мнению, необходимо как можно активнее встроиться в данную инициативу.